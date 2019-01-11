Известная актриса скончалась после страшной болезни

В штате Мэн в возрасте 80 лет ушла из жизни известная голливудская актриса Верна Блум, передает РИА ФАН. Продолжительное время она страдала от деменции.
Актриса играла в различных театрах в США, в кино дебютировала в 1969 году. Ей удалось поработать с такими знаменитыми режиссерами, как Мартин Скорсезе и Клинт Иствуд. Одной из последних и, возможно, самых запоминающихся работ Верны Блум стала роль матери Иисуса в фильме "Последнее искушение Христа".
Тайное стало явью
Артист позволил себе нецензурную брань
Эксперт увидела терзания артистки
Звезду втянули в скандал