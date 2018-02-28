Песни с того света: опубликован новый трек Эмми Уайнхаус

В интернете появилась неизвестная песня британки Эми Уайнхаус. Композицию My Own Way нашли в архиве звукозаписывающей студии .



Демо опубликовали на YouTube. Эми записала его в 17 лет. Трек должен был стать визитной карточной начинающей звезды и привлечь внимание магнатов медиаиндустрии.

Материал оказался не у дел, девушка сама проложила путь на Олимп. Невероятная харизма в сочетании с контральто-вокалом и эксцентричным поведением сделали исполнительницу популярной во всем мире, передает "Газета.ru".

Композиторы Джило Канг и Джеймс Макмиллан, написавшие песню, вспомнили первую встречу с Уайнхаус. "Стоило ей раскрыть рот, как нас просто сдуло с места. Мы буквально искали на полу наши челюсти – настолько это было вау!" – сообщает Camden New Journal.

Канг случайно нашел запись и поделился ею с поклонниками звезды. Фанаты в восторге. И их радость вполне понятна. Эми Уайнхаус умерла 23 июля 2011 года от отравления алкоголем, а последний незаконченный альбом певицы был уничтожен генеральным директором ее лейбла Universal Music UK Дэвидом Джозефом. Он не хотел, что бы в Сеть попал сырой материал.



