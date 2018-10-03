Монеточке грозит суровое наказание за "Чайлдфри"

Следственный комитет проверит песню "Чайлдфри" Noize MC и Монеточки. Если в ней найдут нарушение закона, исполнителям будет грозить суровое наказание, передает "360".
Композиция заинтересовала правоохранителей после того, как на исполнителей пожаловался адвокат Сергей Афанасьев. Он считает, что в тексте песни есть строчки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на самоубийство.
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