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Нетребко шокирована враньем о своих богатствах

Анна Нетребко. Фото: GLOBAL LOOK press
Анна Нетребко опровергла информацию журнала Forbes о том, что она является одной из самых высокооплачивыемых российских артисток. Оперная певица выразила возмущение по поводу того, что журналисты предоставили совершенно неверную информацию о ее доходах.
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На своей странице в Facebook Нетребко опубликовала пост, обращаясь к авторам материала Forbes, посвященного доходам звезд шоу-бизнеса. По словам оперной дивы, информация о том, что она заработала за год 7,5 миллионов долларов "абсолютно неверна". 

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Более того, Нетребко подчеркнула, что крайне возмущена тем, что опубликованные в статье данные не имеют под собой никаких оснований. "Прекратите врать! Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!" – написала в гневе певица.   

Напомним, ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов. По версии издания, лидером топа является Анна Нетребко, которая за год якобы заработала 7,5 миллионов долларов. 

На втором месте рейтинга оказался поп-певец Филипп Киркоров с годовым доходом в 7,4 миллиона долларов. Третье место списка занял рэпер Тимати, который по информации издания заработал 6,6 миллиона долларов.

В десятку высокооплачиваемых музыкантов также попали Дима Билан, Григорий Лепс, группа "Би-2", Сергей Шнуров, Земфира, а также Николай Басков и Егор Крид. Стоит также отметить, что издание не указало источники, на основе которых рассчитывались доходы артистов. 

Автор: Рудольф Великолепный31 июля 2017, 17:16
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