Анна Нетребко рассказала о жизни особенного сына

Оперная певица Анна Нетребко с гордостью рассказывает подписчикам о достижениях сына Тияго. Артистка призналась, что ребенок, страдающий аутизмом, делает большие успехи.

"Для тех, кто спрашивал, говорит ли Тияго по-русски, отвечаю – говорит. Будучи аутистом, он не разговаривал до четырех лет и никто не обещал, что он заговорит вообще. Но, дай бог здоровья педагогам и терапистам института АБА в Нью Йорке, которые с ним работают! Результат налицо. И первый язык его – английский", – написала Анна в Instagram.

Артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с Тияго. Мальчик выглядит как настоящий джентльмен – на нем полосатая футболка, яркие клетчатые брюки и стильный бежевый пиджак.

Многочисленные поклонницы Нетребко постарались ее поддержать. "Я хочу сказать: Люди, будьте поаккуратнее в своих высказываниях. Мамам особенных детей не нужна жалость и сострадание. Наши дети для нас не больные... Они просто не такие, как большинство, они особенные... А в чем-то даже превосходят других", "От синдрома аутизма если и остались ничтожные крохи, то они обречены. Перед Аниной любовью к сыну не устоит никакой синдром. Помоги им, Господи!" – написали пользователи.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Мар 25 2017 в 1:39 PDT

Позже певица продемонстрировала, как она вместе с сыном встречает мужа Юсифа Эйвазова. Судя по всему, Анна и Тьяго к возвращению главы семейства сделали роскошные букеты из бумажных цветов.

Welcome home Yusif ��❤️��Добро пожаловать домой наш любимый Юсиф��❤️�� Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Мар 27 2017 в 5:49 PDT

Тьяго – сын Анны и уругвайского баритона Эрвина Шротта. Артисты расстались в 2013-м, а через год певица начала встречаться с Юсифом Эйвазовым. В конце 2016-го Анна и Юсиф отметили ситцевую свадьбу.