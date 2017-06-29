Что смотреть в кино в выходные

Традиционно в четверг, 29 июня, в кинотеатрах стартую новинки проката. На этот раз нас ждут веселые миньоны и на контрасте с ними – жуткие триллеры.

"Гадкий Я"

29 июня в прокат вышла долгожданная, третья часть мультпликационного фильма о приключениях бывшего злодея Грю, его приемных дочек и, конечно же, забавных миньонов, из-за которых, собственно франшиза и стала так популярна. По сюжету картины, неугомонные желтые крошки попадут в тюрьму и станут матерыми "зеками", а Грю вновь придется спасать мир, в том числе и от своего брата-близнеца.

"Синяя бездна"

Если вы считаете, что мультики – это не для вас, и хочется чего-то поострее, то стоит посмотреть триллер с элементами ужаса "Синяя бездна" режиссера Йоханнеса Робертса. Сюжет картины обещает держать в напряжении все полтора часа.

Главные героини фильма – сестры Лиза и Кейт – отправляются за приключениями в Мексику. Там девушки решаются на экстремальное развлечение – погружаются в клетке в море, кишащее акулами. Однако трос рвется и они остаются один ни один с опасными хищниками и ограниченным запасом кислорода в баллонах.

"2:22"

Ну а тем, кому больше по душе воздушная, а не водная стихия, должен понравиться фантастический триллер режиссера Пола Карри. Главный герой картины – авиадиспетчер аэропорта в Нью-Йорке. Дилан жил спокойно и на работе никогда не случалось никаких происшествий, пока однажды он вдруг не начал видеть какие-то странные видения, среди которых постоянно появлялось загадочное число "2:22".



