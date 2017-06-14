На что московский театр тратил бюджетные миллионы

Московский драматический театр "На Перовской" оказался в центре громкого скандала. Руководство учреждения подозревается в краже миллионного бюджета.

На данный момент, прокуратура завела уголовное дело на неустановленную группу лиц из числа руководства театра "На Перовской" по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Как пишет издание Life.ru, финансовые проблемы у театральной труппы начались после того, как умер основатель учреждения Кирилл Панченко.

После этого во главе театра встал Андрей Панченко, который является депутатом муниципального округа Новогиреево. Артисты считают, что с тех пор качество постановок резко упало.

"После смерти Кирилла Маратовича практически все спектакли были в той или иной мере фиктивные", – заявила одна из уволенных сотрудниц театра Татьяна Комонова, проработавшая там более пяти лет.

Как пишет издание, в 2014 году Департамент культуры выделил театру 1 миллион 400 тысяч рублей на постановку спектакля "На всякого мудреца довольно простоты". Был объявлен конкурс на декоратора, однако по факту эти деньги ни на что не были потрачены.

В постановке использовались старая мебель и костюмы из других спектаклей. Артисты были очень удивлены, узнав, что у спектакля был миллионный бюджет. Постановка была проиграна всего два раза для ветеранов в доме престарелых, после чего ее убрали из репертуара.



Аналогичная ситуация повторилась в 2015 году со спектаклем "Вишневый сад". После этого артисты заподозрили неладное и обратились в Департамент культуры с просьбой прояснить ситуацию, однако проблема так и не была решена. Тогда они написали заявление в УБЭП (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции): факты, о которых писали артисты, подтвердились. Было заведено уголовное дело.

Позже выяснился и другой интересный момент. Сотрудники театра получали реально одну зарплату, а по документам – на 3-5 тысяч больше. Сейчас Панченко в театре не появляется. Предположительно, он находится на больничном. Следователи ждут, когда директор появится на работе, чтобы прояснить ситуацию с деньгами.