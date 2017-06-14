Главные кинопремьеры недели

Скарлетт Йоханссон в непривычной роли, долгожданный мультфильм и душещипательная драма. Dni.Ru собрали самые яркие картины, премьера которых состоится 15 июня.

"Очень плохие девчонки"

Эту, на первый взгляд, девчачью комедию делает уникальной неожиданный звездный состав (Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Деми Мур) и по-настоящему хороший черный юмор. По сюжету пять лучших подруг устраивают девичник. Но все портит мускулистый стриптизер, который в разгар веселья неожиданно... умирает.

"Тачки-3"

На этой неделе состоится долгожданная премьера третьей части анимационной картины "Тачки". Знаменитая гоночная машинка Молния Маккуин решает остепениться, переезжает в другой город, где находит новых друзей и даже заводит девушку. Но страсть к гонкам не дает покоя главному герою...

"Весь этот мир"

Это трогательная драма режиссера Стеллы Меги. Главная героиня, 18-летняя Медди, из-за тяжелой болезни не может покинуть дом. Но ее любовь к соседу Олли способна разрушить любые преграды.

"Он и Она"

Если хочется романтичного парижского шика, то стоит посмотреть комедию "Он и Она" режиссера Николя Бедоса. Фильм рассказывает историю любви писателя Виктора и магистра в области классической литературы Сары. Несмотря на несхожесть характеров и трудности, им удается прожить вместе 45 счастливых лет. Но какую цену заплатят герои за возможность иметь семью?