Главные кинопремьеры недели
"Очень плохие девчонки"
Эту, на первый взгляд, девчачью комедию делает уникальной неожиданный звездный состав (Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Деми Мур) и по-настоящему хороший черный юмор. По сюжету пять лучших подруг устраивают девичник. Но все портит мускулистый стриптизер, который в разгар веселья неожиданно... умирает.
"Тачки-3"
На этой неделе состоится долгожданная премьера третьей части анимационной картины "Тачки". Знаменитая гоночная машинка Молния Маккуин решает остепениться, переезжает в другой город, где находит новых друзей и даже заводит девушку. Но страсть к гонкам не дает покоя главному герою...
"Весь этот мир"
Это трогательная драма режиссера Стеллы Меги. Главная героиня, 18-летняя Медди, из-за тяжелой болезни не может покинуть дом. Но ее любовь к соседу Олли способна разрушить любые преграды.
"Он и Она"
Если хочется романтичного парижского шика, то стоит посмотреть комедию "Он и Она" режиссера Николя Бедоса. Фильм рассказывает историю любви писателя Виктора и магистра в области классической литературы Сары. Несмотря на несхожесть характеров и трудности, им удается прожить вместе 45 счастливых лет. Но какую цену заплатят герои за возможность иметь семью?
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