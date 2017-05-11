Третьяковка начнет работать бесплатно

Московский метрополитен и Третьяковская галерея в рамках проекта "Интенсив XX" запускают совместную акцию. Посетителей ждут уникальные и интереснейшие экскурсии по экспозиции прошлого века.

Как гласит официальное сообщение на сайте правительства Москвы, в подобном формате Третьяковка будет работать впервые. Попасть на "интенсивную" экскурсию бесплатно не так уж и сложно – достаточно зарегистрироваться на сайте галереи. Дополнительным бонусом для посетителей станет скидка 50% за вход в сам музей.

"Интенсив XX" познакомит с самыми яркими произведениями Третьяковской галереи на Крымском валу. В настоящее время стартовала заключительная, третья часть проекта.

В рамках акции в столичном метрополитене был запущен тематически оформленный поезд. Пассажиры необычных вагонов могут познакомиться с искусством прошлого века.

Эксперимент показал, что москвичи и гости столицы одобрили подземную "выставку". Встретить необычный поезд можно на Кольцевой линии. Была оформлена и станция "Парк культуры".



