Голливуд превратит Бэтмена в женщину
Как сообщает Lenta.ru, в качестве режиссера, сценариста и продюсера ленты выступит создатель легендарных "Мстителей" Джосс Уидон. После выхода на экраны популярного телесериала "Баффи – истребительница вампиров", Уидон по праву считается одним из самых талантливых кинематографистов мира.
К слову, под псевдонимом Бэтгерл в комиксах о приключениях Бэтмена в свое время выступало множество героинь. В одних случаях они появлялись в качестве самостоятельного персонажа, в других – становились на место помощницы супергероя.
Представители Warner Bros пока держат имена главных актеров в строжайшей тайне. Тем временем многие пользователи социальных сетей предположили,что главную роль могут предложить 40-летней Алисии Сильверстоун. Ведь именно она в 1997 году выступила в образе супергероини в картине "Бэтмен и Робин" Джоэла Шумахера.
Однако не факт, что предположения обывателей могут сбыться. Напомним, "Бэтмен и Робин" в свое время был крайне негативно воспринят публикой и получил сразу 11 номинаций антипремии "Золотая малина". И это несмотря на участие самого Джорджа Клуни.
Белорусский лидер поддерживает Россию лишь тогда, когда ему это выгодно
Популярная актриса покорила фанатов своим видом
Взрыв произошел на станции метро "Садовая"
Зачем модели и телеведущей полсотни пар обуви