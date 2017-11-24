Писателей наградят за самые ужасное описание секса

Объявлен шорт-лист премии за худшее описание секса в литературе за 2017 год. При этом, по мнению экспертов, в этом году дела с интимными сценами обстоят не так плохо, как в прошлом.

Авторы нелепых описаний полового акта будут награждены премией "Худший секс в художественной литературе". За "пульсирующие волны", "неуклюжие пальцы" и сравнение с фейерверком литераторы получат свои позорные награды, пишет The Guardian.

Среди номинантов – Лоран Бине, Кристофер Боллен и Венешиа Уэлби. На награду также претендуют Нил Гриффитс, Джаретт Кобек, Саймон Ро и Уилбур Смит (с Дэвидом Черчиллем).

Ежегодный приз вручает издание The Literary Review. По мнению экспертов, в этом году описания интима стали намного лучше. По словам авторов награды, в обществе меняется отношение к интиму.

"Секс перестает восприниматься как залог успешных продаж книги, как было 15 лет назад. И это к лучшему", – отметил один из литературных критиков Фрэнк Бринкли.

При этом, авторы награды подчеркивают, что они оценивали не откровенно порнографические произведения, а те, где сцены секса возникают эпизодически и в "мягком" варианте. Победитель премии будет объявлен 30 ноября. В 2016 году анти-лауреатом в этом жанре стал итальянский писатель, поэт и переводчик Эрри Де Лука.