Писателей наградят за самые ужасное описание секса
Авторы нелепых описаний полового акта будут награждены премией "Худший секс в художественной литературе". За "пульсирующие волны", "неуклюжие пальцы" и сравнение с фейерверком литераторы получат свои позорные награды, пишет The Guardian.
Среди номинантов – Лоран Бине, Кристофер Боллен и Венешиа Уэлби. На награду также претендуют Нил Гриффитс, Джаретт Кобек, Саймон Ро и Уилбур Смит (с Дэвидом Черчиллем).
Ежегодный приз вручает издание The Literary Review. По мнению экспертов, в этом году описания интима стали намного лучше. По словам авторов награды, в обществе меняется отношение к интиму.
"Секс перестает восприниматься как залог успешных продаж книги, как было 15 лет назад. И это к лучшему", – отметил один из литературных критиков Фрэнк Бринкли.
При этом, авторы награды подчеркивают, что они оценивали не откровенно порнографические произведения, а те, где сцены секса возникают эпизодически и в "мягком" варианте. Победитель премии будет объявлен 30 ноября. В 2016 году анти-лауреатом в этом жанре стал итальянский писатель, поэт и переводчик Эрри Де Лука.
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