Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"

Учитель литературы Томас Стирлинг предстал перед судом по обвинению в совращении 17-летней подопечной. Как выяснило следствие, 24-летний молодой человек практиковал весьма странные способы обучения детей.

В частности, педагог задал классу прочитать роман "50 оттенков серого", известный скандальными эротическими сценами и описанием БДСМ-практик, передает The Sun. Стирлинг объяснил ученикам, что это "похабное произведение" им необходимо сравнить с легендарными творениями Уильяма Шекспира.

Вероятно, с помощью эротического романа педагог пытался вызвать у подростков повышенный интерес к сексу, чтобы воспользоваться этим. Так, после инцидента с книгой Стирлинг начал засыпать одну из учениц непристойными сообщениями в Instagram.

Извращенец описывал свои сексуальные фантазии на тему девственности школьницы и половых контактов с ней. Однако эротическим приключениям педагога пришел конец, когда сообщения случайно обнаружила его 18-летняя девушка.

Pervert teacher sent sexual Instagram messages to student after telling class to study Fifty Shades of Grey

