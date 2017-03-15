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Общество

Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"

Фото: GLOBAL LOOK press\57stock
Колледж Франклина в Великобритании сотряс громкий скандал. Один из преподавателей пытался склонить ученицу к сексу, отправляя ей похабные сообщения.
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Учитель литературы Томас Стирлинг предстал перед судом по обвинению в совращении 17-летней подопечной. Как выяснило следствие, 24-летний молодой человек практиковал весьма странные способы обучения детей. 

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В частности, педагог задал классу прочитать роман "50 оттенков серого", известный скандальными эротическими сценами и описанием БДСМ-практик, передает The Sun. Стирлинг объяснил ученикам, что это "похабное произведение" им необходимо сравнить с легендарными творениями Уильяма Шекспира.

Вероятно, с помощью эротического романа педагог пытался вызвать у подростков повышенный интерес к сексу, чтобы воспользоваться этим. Так, после инцидента с книгой Стирлинг начал засыпать одну из учениц непристойными сообщениями в Instagram.

Извращенец описывал свои сексуальные фантазии на тему девственности школьницы и половых контактов с ней. Однако эротическим приключениям педагога пришел конец, когда сообщения случайно обнаружила его 18-летняя девушка.

Вскоре информация о склонностях Стирлинга дошла до руководства колледжа, которое поспешило отстранить его от должности. На суде педагог признался в преступной деятельности.

По словам адвоката, его подзащитный сожалеет о случившемся и понимает, что больше не сможет преподавать. Сейчас молодой человек работает в гостинице графства Дербишир. По решению суда Стирлинга на пять лет внесли в реестр сексуальных преступников.     

Автор: Рудольф Великолепный15 марта 2017, 10:54

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