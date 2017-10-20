Актер Лундгрен: Путин крутой

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен положительно отозвался о президенте России Владимире Путине. Артист считает, что он прекрасно справляется с ролью главы государства.

По словам звезды, наша страна обладает пятью тысячами ядерных боеголовок, поэтому очевидно, что России нужен тот, кто наведет "чертов порядок". И у Владимира Владимировича, по мнению Лундгрена, это отлично получается.

"Думаю, Путин хорош в качестве президента России. Хорошо, что он приглядывает за своей страной, потому что, если бы на его месте был какой-нибудь слабак, неизвестно, чем бы все закончилось", – цитирует Дольфа мужской журнал Café. Высказал актер и субъективное отношение к лидеру России. "Да, черт возьми, я считаю его довольно крутым", – признался он.

Артист отметил, что американцам всегда нужен некий "плохой парень", и теперь они видят в этой роли русских. Примечательно, что Лундгрен уже высказывал свое отношение к Путину в прошлом году. Он называл президента России "зрелым политиком", у которого всегда есть план, и похвалил его за собранность и спокойствие. Кроме того, актер считает Москву одним из самых красивых городов на земле наряду с Парижем и Лондоном.

Отметим, прежде всего Дольф Лундгрен известен отрицательными ролями в боевиках. В частности, он сыграл русского боксера Ивана Драго в фильме "Рокки-4". Известен он и ролями в таких фильмах, как "Неудержимые", "Универсальный солдат" и "Разборки в маленьком Токио".