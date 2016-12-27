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Как безболезненно улыбаться зимой

Фото: GLOBAL LOOK press
Все ближе долгожданные зимние праздники. А это значит, что появится свободное время, которое лучше всего проводить на свежем воздухе. Ледяные горки, санки, коньки, беговые лыжи, горные лыжи – все в нашем распоряжении, в зависимости от достатка и мобильности. Две недели счастья и прекрасного настроения. И улыбка бы не сходила с лица, если бы не одно но – от холодного воздуха… ломит зубы.
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Проблема вроде бы не столь серьезная, но напоминает о себе постоянно. А ведь есть простые и действенные методы и процедуры, которые помогут избавиться от этого неприятного состояния. "Начнем с того, что чувствительность зубной эмали к низким, как, впрочем, и высоким, температурам появляется не "вдруг". Сначала мы ее "зарабытываем" с помощью диеты, в которой много кислой пищи – это разнообразные соки, фрукты, овощи. Общее состояние организма, которое время от времени меняется, может сказаться на балансе буферов в слюне. Ведь мы можем и похудеть, и поправится, то есть, каким-то образом повлиять на гормональный фон. А он в свою очередь меняет работу всего организма, в том числе и состояние сливации – то есть, слюноотделения", – рассказал Dni.Ru стоматолог-эстетист Глеб Пекли.

При определенном состоянии начинается деминерализация зубной эмали. Когда уменьшается количество кальция, эмалевые призмы при разных температурных режимах начинают менять физическую форму. В итоге зуб приобретает повышенную чувствительность. К сожалению, это состояние знакомо очень многим – невозможно откусить мороженое, улыбаться и даже разговаривать на улице в прохладное время года, а так же пить горячий чай, есть еду "с пылу с жару". Зубы тут же начинает "ломить", боль бывает большой интенсивности.

Фото: пресс-служба Глеба Пекли. Автор Николай Казанцев

"Парадоксально, но повышенная чувствительность часто формируется у тех, кто тщательно следит за своими зубами. И виной тому – излишнее увлечение отбеливающими пастами. Хочу сразу оговориться – на самом деле отбеливающих паст не существует. Все это - сверхабразивные средства, которые имеют жесткие микромолекулы в своей структуре. Они и натирают зуб как наждачкой. Сначала уходит налет, в котором тоже может содержаться пигмент, и зубы визуально действительно становятся более светлыми. Но на следующем этапе "счищается" уже сама эмаль. Поэтому отбеливающими пастами если и можно пользоваться, то не чаще одного раза в неделю. Но при этом отдавать себе отчет, что это вовсе не отбеливание, а жесткая полировка зубов", – предостерегает Пекли.

По словам эксперта, регулярное использование подобных средств рано или поздно вызовет повышенную чувствительность – и к прохладному воздуху, и даже к легкому ветерку, что очень неприятно. "К сожалению, мода на белые зубы способствует "эпидемии" сверхчувствительности эмали. Так как многие пытаются отбелить зубы в домашних условиях, например, с помощью специальных полосок, которые достаточно вредные для эмали.  Особенно осторожно их должны использовать люди, у которых уже есть повышенная чувствительность зубов. Уверен, что "мода" на непрофессиональное, "домашнее" отбеливание еще принесет свои "горькие плоды". Тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, советую обратиться к специалисту и сделать профессиональную гигиену зубов", – говорит он.

Фото: пресс-служба Глеба Пекли

После проведения процедуры врач покрывает зубы специальным раствором – "искусственной эмалью". В ее составе и фтор, и кальций, и другие вещества, которые входят в естественный состав эмали зуба. Раствор как бы "запечатает" имеющиеся лакуны и тем самым снизит чувствительность зубов.

Тем, кто на зимние каникулы запланировал отдых на горнолыжном курорте, это необходимо, чтобы в полной мере насладится пребыванием в горах, на свежем воздухе. Перед поездкой в горы полезно сделать профессиональное отбеливание зубов.  Наверняка многие замечали, что после летнего отпуска, проведенного на море, зубы становятся на несколько тонов светлее. И делают вывод, что это "обман зрения" – зубы кажутся более белыми на фоне загорелой кожи лица. Но это не так.  "Зубы действительно "отбелились" за счет действия определенных волн солнечного спектра, которые имеют свойство разрушать пигмент на зубной эмали. А в горах солнечные лучи действуют еще сильнее, чем у моря.  И, если профессионально отбелить зубы до отдыха, поездка в горы усилит и пролонгирует эффект от процедуры. Оставшийся пигмент на эмали уйдет, благодаря воздействию солнечных лучей. И после зимних каникул вы вернетесь в офис счастливым, загоревшим, с белоснежной улыбкой", - уверяет врач.

Автор: Василий Ручкин27 декабря 2016, 11:37

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