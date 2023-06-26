Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться

Собрали для вас пять увлекательных электронных и аудиокниг от digital-авторов издательской платформы Литрес Самиздат, чтобы вы смогли познакомиться с этой литературой поближе.



С книгами всегда можно отправиться в далекие миры и галактики, получив заряд новых эмоций. За последние годы особенно популярны стали романы в жанре боевой научной фантастики: в них описываются самые невероятные конфликты и сражения будущего, а порой и прошлого.



Макс Глебов, "Звезд не хватит на всех"



Макс Глебов — один из самых успешных digital-авторов страны: его тиражи превышают десятки тысяч экземпляров, а вокруг него самого сформировалось фанатское сообщество. Каждый его роман читатели ждут с нетерпением, отмечая, что мало кому из современных отечественных фантастов удается держать такой накал и до мелочей прорабатывать своих героев. По сюжету книги человечество оказывается на пути более развитой цивилизации из космоса, для которой уничтожение восьми миллиардов с их слабым оружием и технологиями — вопрос пары дней. Но когда за людей с далекой планеты Земля внезапно вступается могущественная и огромная Империя, которая ранее никогда не обращала внимания на такие конфликты, расклад сил меняется. Но какова будет цена такой защиты?

Александр Мазин, "Викинг"



Если вы без ума от скандинавского фольклора, любите читать легенды о Рагнаре Лодброке или просто интересуетесь историческими фильмами, то легкий и увлекательный роман «Викинг» скрасит ваш вечер. Главный герой Николай Переляк — мастер спорта России по фехтованию, коллекционер холодного оружия и любитель исторических ролевых игр. Вот только знания его абсолютно бесполезны в современном мире. Оказавшись в лесу после очередной "ролевки", мужчина теряет сознание и приходит в себя в необычном месте, там, где его умения точно пригодятся для выживания — в настоящем Средневековье с викингами. Теперь Николаю предстоит стать Ульфом Черноголовым, обрести дом, друзей, врагов и, конечно, постараться не отправиться в Вальхаллу.

Роман Прокофьев, "Стеллар. Трибут"



Что отличает боевую фантастику от других жанров? При ее прочтении возникает ощущение просмотра эффектного фильма — не хватает только попкорна. Хотя для этой аудиокниги скорее подходит сравнение с прохождением остросюжетной компьютерной игры. И не случайно, ведь писатель Роман Прокофьев отлично в них разбирается. Это вторая часть цикла "Стеллар". По сюжету первой книги человечество оказалось на грани уничтожения. В качестве последнего шанса решено использовать директиву "Инкарнация", ведь если не осталось живых защитников, то вся надежда на мертвых. Во второй части герой продолжает путешествие, чтобы разгадать тайну собственного прошлого и узнать свое предназначение. А для полного погружения в атмосферу зловещего и загадочного мира аудиокнигу озвучили сразу два талантливых чтеца.

Михаил Атаманов, "Защита Периметра. Через смерть"



Аудиокнига отечественного фантаста Атаманова "Через смерть" – вторая в тетралогии "Защита периметра". Динамичная и эффектная, она слушается на одном дыхании, а сюжет полон неожиданных поворотов. Главный герой — профессионал в играх, симулирующих космические сражения. Именно поэтому он пользуется популярностью: его нанимают как флотоводца для проведения крупных битв в виртуальных мирах. Однажды он получает странное предложение принять участие в игре, о которой никогда не слышал, но баснословный гонорар заставляет забыть об опасности: играть придется за персонажа с ужасной внешностью и репутацией. Герой задается вопросом, а точно ли это лишь симуляция? И сумеет ли он победить в битве с флотом пришельцев?

Алексей Брусницын, "Времени нет"

Алексей Брусницын более пятнадцати лет проработал журналистом и сценаристом телевизионных сериалов, пока не понял, что его предназначение — настоящая литература. Так появилась аудиокнига "Времени нет", озвученная известным диктором Сергеем Чонишвили (вы наверняка слышали его голос в документальных фильмах и рекламных роликах). Главный герой Антон Сергеевич только что узнал, что медленно умирает от рака. Подведение итогов, попытка понять, что он оставит после себя, операция, а следом — путешествие в другую реальность — в мир молодого гладиатора Урсуса в первый век Римской империи. События заставят героя по-новому взглянуть не только на собственную жизнь, но и на всю историю человечества.