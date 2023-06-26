Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться

Поминки на могиле Шатунова Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Понедельник 26 июня

08:20Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться 08:00Гороскоп с 26 июня по 2 июля 2023 года 06:17По заветам Асмус, Добронравова и Цымбалюк-Романовской: театральный этикет в 2023 году 04:15К чему снится сон: трактование по дням недели 02:11Тест: угадайте фильм по сцене из бани 00:02Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина 23:06Махнуть в отпуск и не разориться: лайфхаки бюджетного туризма 22:0840 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка 21:04Сидим на чемоданах: удачные варианты путешествий по России 20:04Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный 18:01Сильный духом и талантливый: история успеха Владимира Толоконникова 17:05Ирина Пегова рассказала о проблемах со зрением 15:56"Беру фамилию жены": Пригожин объявил о важном решении 14:27Иллюзионист Сергей Сафронов раскаялся в своем пристрастии к алкоголю 13:18Стало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили 11:54Изменившуюся Алсу приняли за другую женщину 10:41"Может быть некроз губы": врач оценил лицо Пугачевой после вмешательства 09:34Три действенных способа: диетолог рассказал, как похудеть после 50 лет 08:52Утро после детства: "Алые паруса" в Петербурге оказались воплощением чуда 08:33Советы спасателя: Как сделать купальный сезон безопасным? 06:04Анна Седокова готовит за 5 минут: рецепт завтрака 04:13Нормализация веса и защита от рака молочной железы: как один час спорта влияет на здоровье 02:09Множество возможностей: как живется ежам в городе? 00:01Бекмамбетов, Крид и другие: кто отмечает день рождения 25 июня 22:10"Конфликт странных дам": Волочковой посоветовали забрать из полиции заявление на соседку 21:50Прямая трансляция шоу "Алые паруса – 2023": в Петербурге поют "Чайф", Караулова и другие звезды 20:15Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса 19:53"Мне нечего скрывать": Игорь Николаев сообщил об изменах и ошибках в жизни 19:09"Духи затонувших людей наказали": Экстрасенс увидела злой рок в трагедии с батискафом "Титан" 18:42Безрукова объяснила чувства к любимому: Мое сердце выбирает мужчину, а не разум 17:56С большим размахом: в Москве прошли поминки по Юре Шатунову 17:06"Не спала всю ночь": Собчак жестко сорвалась на мат 15:42Кети Топурия готова к рождению третьего ребенка 14:42Третий год после приговора: как Ефремов выживает в тюрьме 13:26"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой 12:42Наталья Сенчукова: "Главное, что после развода никто не скандалит" 10:54 "Удар в спину": Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа 08:14Женщина-вамп, художник или романтик: как определить свой психотип и какую одежду носить 06:30Каким районам Москвы не хватает жилья 04:20Как избавиться от повышенной потливости? Эффективный способ от врача 02:18С начала года комнаты подорожали на 4% 00:055 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях 21:57Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник "Алые паруса – 2023" собирает ликующий Петербург 21:21Чернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк 20:30"Не виделись целый месяц": Звезда "Тайн следствия" Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью 19:20"Я себе позволяю раз в неделю...": Юлия Савичева раскрыла секрет поддержания стройности 18:21Фото Михалкова без ретуши утекло в Сеть 17:25"Постоянно плачешь, страдаешь": Бабкина озвучила отталкивающее мужчин качество 16:56"Нельзя себя тормозить": солистка Artik & Asti откровенно об испытаниях и девизе всей жизни 15:32"Год дан для лечения": специалист озвучил прогноз состояния здоровья Пьехи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться

Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться
62

Собрали для вас пять увлекательных электронных и аудиокниг от digital-авторов издательской платформы Литрес Самиздат, чтобы вы смогли познакомиться с этой литературой поближе.

С книгами всегда можно отправиться в далекие миры и галактики, получив заряд новых эмоций. За последние годы особенно популярны стали романы в жанре боевой научной фантастики: в них описываются самые невероятные конфликты и сражения будущего, а порой и прошлого.

Макс Глебов, "Звезд не хватит на всех"

Фото: ЛитРес

Макс Глебов — один из самых успешных digital-авторов страны: его тиражи превышают десятки тысяч экземпляров, а вокруг него самого сформировалось фанатское сообщество. Каждый его роман читатели ждут с нетерпением, отмечая, что мало кому из современных отечественных фантастов удается держать такой накал и до мелочей прорабатывать своих героев. По сюжету книги человечество оказывается на пути более развитой цивилизации из космоса, для которой уничтожение восьми миллиардов с их слабым оружием и технологиями — вопрос пары дней. Но когда за людей с далекой планеты Земля внезапно вступается могущественная и огромная Империя, которая ранее никогда не обращала внимания на такие конфликты, расклад сил меняется. Но какова будет цена такой защиты?

Александр Мазин, "Викинг"

Фото: ЛитРес

Если вы без ума от скандинавского фольклора, любите читать легенды о Рагнаре Лодброке или просто интересуетесь историческими фильмами, то легкий и увлекательный роман «Викинг» скрасит ваш вечер. Главный герой Николай Переляк — мастер спорта России по фехтованию, коллекционер холодного оружия и любитель исторических ролевых игр. Вот только знания его абсолютно бесполезны в современном мире. Оказавшись в лесу после очередной "ролевки", мужчина теряет сознание и приходит в себя в необычном месте, там, где его умения точно пригодятся для выживания — в настоящем Средневековье с викингами. Теперь Николаю предстоит стать Ульфом Черноголовым, обрести дом, друзей, врагов и, конечно, постараться не отправиться в Вальхаллу.

Роман Прокофьев, "Стеллар. Трибут"

Фото: ЛитРес

Что отличает боевую фантастику от других жанров? При ее прочтении возникает ощущение просмотра эффектного фильма — не хватает только попкорна. Хотя для этой аудиокниги скорее подходит сравнение с прохождением остросюжетной компьютерной игры. И не случайно, ведь писатель Роман Прокофьев отлично в них разбирается. Это вторая часть цикла "Стеллар". По сюжету первой книги человечество оказалось на грани уничтожения. В качестве последнего шанса решено использовать директиву "Инкарнация", ведь если не осталось живых защитников, то вся надежда на мертвых. Во второй части герой продолжает путешествие, чтобы разгадать тайну собственного прошлого и узнать свое предназначение. А для полного погружения в атмосферу зловещего и загадочного мира аудиокнигу озвучили сразу два талантливых чтеца.

Михаил Атаманов, "Защита Периметра. Через смерть"

Фото: ЛитРес

Аудиокнига отечественного фантаста Атаманова "Через смерть" – вторая в тетралогии "Защита периметра". Динамичная и эффектная, она слушается на одном дыхании, а сюжет полон неожиданных поворотов. Главный герой — профессионал в играх, симулирующих космические сражения. Именно поэтому он пользуется популярностью: его нанимают как флотоводца для проведения крупных битв в виртуальных мирах. Однажды он получает странное предложение принять участие в игре, о которой никогда не слышал, но баснословный гонорар заставляет забыть об опасности: играть придется за персонажа с ужасной внешностью и репутацией. Герой задается вопросом, а точно ли это лишь симуляция? И сумеет ли он победить в битве с флотом пришельцев?

Алексей Брусницын, "Времени нет"

Фото: ЛитРес

Алексей Брусницын более пятнадцати лет проработал журналистом и сценаристом телевизионных сериалов, пока не понял, что его предназначение — настоящая литература. Так появилась аудиокнига "Времени нет", озвученная известным диктором Сергеем Чонишвили (вы наверняка слышали его голос в документальных фильмах и рекламных роликах). Главный герой Антон Сергеевич только что узнал, что медленно умирает от рака. Подведение итогов, попытка понять, что он оставит после себя, операция, а следом — путешествие в другую реальность — в мир молодого гладиатора Урсуса в первый век Римской империи. События заставят героя по-новому взглянуть не только на собственную жизнь, но и на всю историю человечества.

26 июня 2023, 08:20
Фото: Sebastian Willnow / dpa / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

5 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях

5 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях

5 книг, которые помогут выжить в экстремальных условиях
Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы выбрали 5 классных историй от путешественников, биологов и людей, прошедших разные испытания. Каждая из них несет в себе бесценный жизненный опыт, о котором полезно узнать. Психологи считают, что лучшее средство от тревоги — это составить план действий.

Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли

Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли
Эпидемия коронавируса стала таким событием, которое потрясло целую планету, но так и не было полноценно осмысленно человечеством. Что это было? Какие последствия будут у всего этого? Ждать ли повторения пандемии? О том, что проблема возникла куда раньше, и после спада сообщений о ковиде она никуда не делась, Андреас Малм написал книгу "Корона, климат, хроническая чрезвычайная ситуация: Военный коммунизм в XXI веке". Так что же нам сказал шведский профессор экологии, марксист, член троцкистской партии? Посмотрим. Всадники Апокалипсиса не скачут поодиночке.

Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей

Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей
С хорошими аудиокнигами всегда приятно провести время. Тем более, если их озвучили талантливые артисты: можно не только погрузиться в сюжет, но и узнать любимых звезд с новой стороны. Совместно с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" собрали пять увлекательных отечественных романов в озвучке знаменитостей. Это как смотреть фильм, только еще лучше! Виктор Пелевин, "Generation "П"Пелевин — один из самых значимых российских писателей.

Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии

Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии
Прошло более сотни лет после того, как Россия прекратила быть монархией. Какие же уроки дал нам этот исторический период? Вместе с книжным сервисом Литрес "Дни.

5 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске

5 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске
Лето – время для чтения захватывающих книг: от детективов и фэнтези до свежего прочтения классики известными актерами в аудиоформате. Вместе с сервисом электронных книг Литрес "Дни.ру" собрали самые горячие книги для самого жаркого лета. Читать что-то новое или слушать хорошо забытое старое? Выбор за вами. "Тринадцатая карта", Майк ОмерПисатель Майк Омер когда-то создавал компьютерные игры, а потом нашел себя в литературе.

Выбор читателей

24/06Сбт"Не спала всю ночь": Собчак жестко сорвалась на мат 24/06СбтТретий год после приговора: как Ефремов выживает в тюрьме 24/06Сбт"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой 24/06СбтНаталья Сенчукова: "Главное, что после развода никто не скандалит" 24/06Сбт"Мне нечего скрывать": Игорь Николаев сообщил об изменах и ошибках в жизни 24/06СбтПрямая трансляция шоу "Алые паруса – 2023": в Петербурге поют "Чайф", Караулова и другие звезды