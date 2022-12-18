"Девочка со спичками": совсем не детская сказка

Датский писатель Ганс Христиан Андерсен написал множество удивительных сказок, в том числе для взрослых. Одна из них – "Девочка со спичками", которая напоминает о несовершенстве и порочности земного мира, а также о бесчувственности и приземленности человеческого общества прямо под Новый год.



В своей творческой философии Ганс Христиан Андерсен настолько преуспел, что сюжет и мораль его "Девочки со спичками" отражается едва ли не в каждой социальной макро и микросфере.

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Согласно сюжету, в канун Нового года маленькая нищая девочка брела по улице с непокрытой головой и босая, потому что вышла в огромных туфлях, одну из которых утащил некий мальчишка под дурацким предлогом. Бедняжка пыталась продать спички, но ни гроша не выручила. И тогда замерзшая героиня сказки села за выступом дома и зажгла спичку, но вместо банального огонька увидела волшебное чудо. Так повторилось второй и третий раз, а потом девочка чиркнула всеми спичками и ушла к Богу с улыбкой.

На первый взгляд кажется, что конец грустный, но все не так однозначно. Давайте поставим "Девочку со спичками" Андерсена в условия деятельности современного предприятия .

Тогда выходит, что девочка — это сотрудница организации, на повестке которой лютый мрак. Туфли дали не по размеру и пришлось идти босиком — сотрудница утонула в работе, которой ее загрузили, поэтому грань между рабочим и свободным временем стерлась. В этих условиях ей еще нагадил мальчишка — паршивый коллега, который никчемно работает и вечно завидует.

Вдобавок руководство обесценило результаты труда работяги, то бишь спички, а ведь она в них душу вложила. И когда терпение лопнуло, она перестала стараться шаг за шагом, то есть решила сжигать спички, а потом резко уволилась в канун Нового года.

Выходит, что Андерсен создал в некотором роде памятку для начальства. Мол, посмотрите за выступ дома, не начала ли там ваша девочка спички сжигать, а то вдруг еще уйдет под Новый год и не пожалеет.