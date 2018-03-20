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Основные ошибки мужчин на сайтах знакомств

Фото: GLOBAL LOOK press
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Иногда, просматривая сайты знакомств, мне хочется закричать: ну как же так! Вы что, сами не понимаете, как убого все это выглядит?
прочитано 706 раз

Анкета без фото с минимум информации о себе

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Как добиться успеха на сайте знакомств

"Ищу девушку от 18 до 25 лет, ты красива, не меркантильна, хорошо готовишь и умеешь танцевать на шесте. О себе: Игорек". К сожалению, такое объявление – это не столько мем, сколько суровая реальность. Миллионы мужчин размещают объявления подобного плана, совершенно забывая добавить: а кто это "я", собственно. Некоторые всерьез считают, что М, 46 лет – это уже заявка на победу.

Плохое фото

Однако, даже те мужчины, которые размещают свое фото, часто подходят к этому делу совершенно безответственно. В ход идут фотографии в темной машине, да еще и в солнцезащитных очках, маскирующих похмельные круги под глазами. Или фото с друзьями, где вообще не понятно, кого следует рассматривать как кандидата. Или фото, где камера сильно искажает пропорции лица, и мужчина становится похож на щенка. Что им мешает сделать нормальную фотографию, черт возьми?

Излишний акцент на сексуальную сторону вопроса

При том, что информации в анкете часто бывает недостаточно, свои сексуальные предпочтения мужчины любят раскрывать даже больше, чем нужно. Любимые позы, фут-фетиш, количество желаемых половых актов в сутки… Неужели они действительно считают, что незнакомым людям нужна эта информация?

Примитивное приветствие

Нет ничего хуже, чем, зайдя на сайт знакомств, получить около сотни "привет как дела?". Конечно, некоторые дамы от безысходности поддерживают и такую беседу. Но большинство из них с грустью констатирует, что их собеседники – люди с задержкой умственного развития. И покидают беседу. Лучше просмотреть несколько анкет понравившихся девушек и каждой написать небольшое письмо, почему именно она вам понравилась. Эффект будет выше.

Фото: GLOBAL LOOK press

"Веерная" рассылка

Да, эффект у так называемой "веерной рассылки" выше, чем от примитивного приветствия незнакомкам. Для сравнения – один мой знакомый с помощью специальной программы разослал такое приветствие 4000 женщин. Ответило лишь четверо.

Ожидание активности от дамы

Другой крайностью является не писать вообще ничего, в надежде, что женщины будут слетаться на вас как мухи на мед. Возможно, конечно, что вам и напишут. Но самыми активными в поиске являются, обыкновенно, проститутки. У остальных дам вопрос, скорее, стоит о том, чтобы отбиться от мужчин, а не писать им.

Вопрос о сексе еще до свидания

 "А у нас точно будет секс"? Мне приходит на ум аналогия с едой. А ты точно будешь есть? Понятное дело, что на любую еду согласится лишь бомжиха. Остальным хотелось бы заранее посмотреть, что именно предлагают. Неужели мужчины не понимают, что с сексом – такая же история? 

20 марта 2018, 13:17

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