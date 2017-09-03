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Ограбление по-американски

Фото: GLOBAL LOOK press, dni.ru
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Итак, свершилось. Шесть объектов дипломатической миссии РФ расположенных в США подверглись рейдерскому захвату. Вот прямо среди бела дня к торгпредству в Вашингтоне подъехали "специалисты по взлому замков", консульство в Сан-Франциско навестили сотрудники ФБР, словом тотальный шмон и беспредел. И уже пущен слух что сотрудники консульства попросили политического убежища в США – жить-то стало негде и массовая безработица. Такая вот политика "разрядки напряженности".
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И хотя бдительные сотрудники спецслужб увидели что образно говоря все уже украдено до них, ну то есть срочно эвакуировано за пару суток, свой долг они выполнили – залезли во все дыры чтоб удостовериться. Лучше перебдеть чем недобдеть. Здания фактически перешли под полный контроль властей США. Госдеп назвал это "обходом и осмотром", может и запертое на ключ торгпредство работает, может бизнесмены туда проникают подпольно, через телефонную будку, как в Министерство Магии в "Гарри Поттере". Бывают же чудеса на свете. Но мы прямо указали что это бандитизм и нарушение венской конвенции.

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В режиме реального времени Мария Захарова от лица МИД комментировала происходящее в фейсбуке и выкладывала видео, сопровождая его замечаниями в стиле "да есть ли у вас совесть". В общем конечно цирк с конями, шапито и так далее. Но может специалистам производящим обыски и было стыдно, однако останавливаться никто не собирался. Конечно мы вызвали советника-посланника посольства США в Москве и вручили ему ноту протеста, выразили если так можно выразиться свое "фи" и потребовали все вернуть на место. Мы-то у них хоть и ограничили доступ к дачам но обыски там не производили, соблюдали иммунитет и нейтралитет. А эти гады нарушили конвенцию. Собственно о ее существовании там, за бугром, догадывается только разоблачитель Джулиан Ассанж, да и тот заперт в посольстве Эквадора в Лондоне. Боится что его в конце концов выдадут Штатам а там казнят за лишние знания. Словом, маразм крепчал.

Российское консульство в Сан-Франциско. Фото: GLOBAL LOOK press/middleageriot/ twitter.com

Американцы – люди может и "ну тупые" по Задорнову, но практичные. Если уж отнимают собственность – то со всеми правами, то есть это уже не дипломатическая святыня а просто рядовое строение, вроде коровника. Правда и для обыска скажем в представительстве частной компании нужен ордер и основания, но тут уж был бы человек а статья найдется. Ежели ты честный – то тебя можно в любую минуту обыскать, и кому нечего скрывать – нечего бояться. А то может там русские хакеры всю отчетность забыли, как они "валили" Хиллари и продвигали вперед Дональда. Недаром та пишет срочно мемуары под названием "Что произошло?" Вот сейчас фомкой подденем замок – и все секреты как на ладони. Чего стесняться.

То есть формально говоря мы не выслали ни одного американского дипломата, с учетом того что у американской стороны дипломатов в РФ было все-таки меньше чем установленный нашей стороной лимит на импортных дипработников. А вот ряды российских зданий и миссий за океаном сильно поредели. Ограбление по-американски изяществом конечно не отличается – если в фильме "Миссия невыполнима" Том Круз из кожи вон лез чтоб проникнуть незаметно в чужое посольство то в реальной жизни все происходит гораздо проще. Бюрократическая машина Америки издает гору указов, и вот уже на генконсульство движется "вся королевская рать" и можно свободно обыскивать даже квартиры дипломатических сотрудников если есть желание. Вспомните вы еще Обаму и всю кротость его, дорогие товарищи – при нем такого все же не было хоть отношения и разрушались.

Мы разумеется предусмотрели возможность ответных мер. Сначала реакция российской стороны была сдержанной, не хотели впадать в истерию и раздувать конфликт. Наркоминдел Лавров даже утверждал что эти шаги инициированы врагами Трампа, мол царь хороший да только бояре у него плохие. Но теперь кажется что и царь у них тоже та еще субстанция на палочке – недаром главного негодяя фильма "Назад в будущее" писали именно с Трампа. И речь в Совете Федерации уже идет о том что Россия далее не будет гарантировать неприкосновенность дипучреждений США на своей территории. Ранее об этом и помыслить было нельзя. Постпред России при ООН Небензя утверждал что мол не будем мы сводить счеты, мы выше этого, но с другой стороны – доколе?

Фото: GLOBAL LOOK press

И уже некоторые горячие головы говорят о "казусе белли", то есть о поводе к войне и предлагают вывести всех сотрудников посольства США в Москве на улицу в наручниках в кольце ОМОНа. Ну это конечно перебор, но тут надо что-то творчески придумать, креативненько. Не просто ограничить передвижение ихних дипломатов "коротким поводком" – они и так из посольства дальше Военторга не вылезают, а выдумать чего-то особенного. Без мордобоя но доходчиво. Может кто-то из посольства США попросит убежища в московском зоопарке или "Ельцин-центре" – дать и не выпускать наружу, может кто-то захочет вообще принять православие и записаться в ряды партии – отнесемся с пониманием. Все бывает на свете, одного только не может быть – никак не предотвратить новый виток "холодной войны", сколько бы ни старались отдельные "гуманные" политики и политологи. Ну вот завелись все – и не остановишь. Прямо как ураган "Харви". Только там Трамп носился по стране как наскипидаренный, хотел срочно сделать Техас вновь великим, а тут отмалчивается. Но как сказала в своей исторической речи комиссар Захарова – "каков привет, таков ответ".

3 сентября 2017, 15:56

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