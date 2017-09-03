Ограбление по-американски

Итак, свершилось. Шесть объектов дипломатической миссии РФ расположенных в США подверглись рейдерскому захвату. Вот прямо среди бела дня к торгпредству в Вашингтоне подъехали "специалисты по взлому замков", консульство в Сан-Франциско навестили сотрудники ФБР, словом тотальный шмон и беспредел. И уже пущен слух что сотрудники консульства попросили политического убежища в США – жить-то стало негде и массовая безработица. Такая вот политика "разрядки напряженности".

И хотя бдительные сотрудники спецслужб увидели что образно говоря все уже украдено до них, ну то есть срочно эвакуировано за пару суток, свой долг они выполнили – залезли во все дыры чтоб удостовериться. Лучше перебдеть чем недобдеть. Здания фактически перешли под полный контроль властей США. Госдеп назвал это "обходом и осмотром", может и запертое на ключ торгпредство работает, может бизнесмены туда проникают подпольно, через телефонную будку, как в Министерство Магии в "Гарри Поттере". Бывают же чудеса на свете. Но мы прямо указали что это бандитизм и нарушение венской конвенции.



В режиме реального времени Мария Захарова от лица МИД комментировала происходящее в фейсбуке и выкладывала видео, сопровождая его замечаниями в стиле "да есть ли у вас совесть". В общем конечно цирк с конями, шапито и так далее. Но может специалистам производящим обыски и было стыдно, однако останавливаться никто не собирался. Конечно мы вызвали советника-посланника посольства США в Москве и вручили ему ноту протеста, выразили если так можно выразиться свое "фи" и потребовали все вернуть на место. Мы-то у них хоть и ограничили доступ к дачам но обыски там не производили, соблюдали иммунитет и нейтралитет. А эти гады нарушили конвенцию. Собственно о ее существовании там, за бугром, догадывается только разоблачитель Джулиан Ассанж, да и тот заперт в посольстве Эквадора в Лондоне. Боится что его в конце концов выдадут Штатам а там казнят за лишние знания. Словом, маразм крепчал.

Американцы – люди может и "ну тупые" по Задорнову, но практичные. Если уж отнимают собственность – то со всеми правами, то есть это уже не дипломатическая святыня а просто рядовое строение, вроде коровника. Правда и для обыска скажем в представительстве частной компании нужен ордер и основания, но тут уж был бы человек а статья найдется. Ежели ты честный – то тебя можно в любую минуту обыскать, и кому нечего скрывать – нечего бояться. А то может там русские хакеры всю отчетность забыли, как они "валили" Хиллари и продвигали вперед Дональда. Недаром та пишет срочно мемуары под названием "Что произошло?" Вот сейчас фомкой подденем замок – и все секреты как на ладони. Чего стесняться.

То есть формально говоря мы не выслали ни одного американского дипломата, с учетом того что у американской стороны дипломатов в РФ было все-таки меньше чем установленный нашей стороной лимит на импортных дипработников. А вот ряды российских зданий и миссий за океаном сильно поредели. Ограбление по-американски изяществом конечно не отличается – если в фильме "Миссия невыполнима" Том Круз из кожи вон лез чтоб проникнуть незаметно в чужое посольство то в реальной жизни все происходит гораздо проще. Бюрократическая машина Америки издает гору указов, и вот уже на генконсульство движется "вся королевская рать" и можно свободно обыскивать даже квартиры дипломатических сотрудников если есть желание. Вспомните вы еще Обаму и всю кротость его, дорогие товарищи – при нем такого все же не было хоть отношения и разрушались.

Мы разумеется предусмотрели возможность ответных мер. Сначала реакция российской стороны была сдержанной, не хотели впадать в истерию и раздувать конфликт. Наркоминдел Лавров даже утверждал что эти шаги инициированы врагами Трампа, мол царь хороший да только бояре у него плохие. Но теперь кажется что и царь у них тоже та еще субстанция на палочке – недаром главного негодяя фильма "Назад в будущее" писали именно с Трампа. И речь в Совете Федерации уже идет о том что Россия далее не будет гарантировать неприкосновенность дипучреждений США на своей территории. Ранее об этом и помыслить было нельзя. Постпред России при ООН Небензя утверждал что мол не будем мы сводить счеты, мы выше этого, но с другой стороны – доколе?

И уже некоторые горячие головы говорят о "казусе белли", то есть о поводе к войне и предлагают вывести всех сотрудников посольства США в Москве на улицу в наручниках в кольце ОМОНа. Ну это конечно перебор, но тут надо что-то творчески придумать, креативненько. Не просто ограничить передвижение ихних дипломатов "коротким поводком" – они и так из посольства дальше Военторга не вылезают, а выдумать чего-то особенного. Без мордобоя но доходчиво. Может кто-то из посольства США попросит убежища в московском зоопарке или "Ельцин-центре" – дать и не выпускать наружу, может кто-то захочет вообще принять православие и записаться в ряды партии – отнесемся с пониманием. Все бывает на свете, одного только не может быть – никак не предотвратить новый виток "холодной войны", сколько бы ни старались отдельные "гуманные" политики и политологи. Ну вот завелись все – и не остановишь. Прямо как ураган "Харви". Только там Трамп носился по стране как наскипидаренный, хотел срочно сделать Техас вновь великим, а тут отмалчивается. Но как сказала в своей исторической речи комиссар Захарова – "каков привет, таков ответ".