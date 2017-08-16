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Как бороться с зависимостью от сладкого

Creativ Studio Heinemann/Creativ Studio Heinemann
Юлия Энхель

Юлия Энхель блогер

 Эксперт по красоте и здоровью.
Для многих основной проблемой при похудении является невероятная тяга к сладкому. Одной из частых причин зависимости от сладкого является недостаток хрома, который принимает активное участие в углеводном обмене, через инсулин регулируя уровень глюкозы в крови. К нехватке хрома приводит злоупотребление сахаром и рафинированными продуктами: чем больше сладкого, чем больше хрома выводится и, как по кругу, тем больше хочется съесть. Помимо тяги к сладкому симптомами дефицита хрома могут быть головокружения, сухость кожи, чувство голода, повышенная утомляемость, и усталость даже после ночного сна.
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Что делать? Сдать анализ крови на количественное содержание хрома. На основании результатов и по рекомендации врача можно пропить лекарственные препараты или просто обогатить свой рацион. В этом поможет морская рыба, печень, креветки, индейка, цельнозерновые продукты, отруби. Я курсом пила пиколинат хрома, но этот препарат разрешен строго по рекомендации врача. Не советую принимать его бесконтрольно, с целью похудеть, так как переизбыток хрома, также, как и его недостаток, негативно влияет на организм. Результатом курса я осталась довольна, полностью от сладкого не отказалась, но теперь я употребляю его в пределах разумного.

И, кстати, сладкое тоже бывает полезным и низкокалорийным. Если вы "сладкозависимы", но собираетесь худеть или переходить на здоровое питание, предлагаю заранее запастись полезными сладостями, чтобы избежать соблазнов. Выбирайте:

  • Низкокалорийные фрукты и ягоды: малину, смородину, зеленые яблоки;
  • Сухофрукты (в небольших количествах): чем хуже и естественнее выглядят, тем лучше - значит, не обработаны химикатами;
  • Если вы не доверяете покупным сухофруктам, тогда приобретите дегидратор. В нем можно сушить фрукты самостоятельно при t до 40 C, сохраняя полезные вещества и энзимы. Я делаю такие сухофрукты – они потрясающие!
  • Из Японии я всегда привожу много сладостей. Доверяю качеству этих продуктов. Советую вам попробовать традиционные японские сладости моти (его традиционно раздают на Новый Год) и вагаси – сладость из натуральных продуктов и растительного желатина агар-агар. Жить не могу без био-джемов, особенно низкокалорийных и с 0 % жира, без сахара и без глютена в составе;
  • На рынке диетического и спортивного питания давно есть безуглеводное печенье и вареная сгущенка, протеиновые эклеры и низкоуглеводные торты и пирожные без сахара, муки и крахмала;
  • В домашнем приготовлении лучше использовать натуральные сахарозаменители на основе стевии. Я очень люблю готовить ягодные желе; кстати, японцы их просто обожают. Но балую себя ими только до 12.00 дня. Это мое правило.
16 августа 2017, 11:56

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