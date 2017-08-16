Как бороться с зависимостью от сладкого

Для многих основной проблемой при похудении является невероятная тяга к сладкому. Одной из частых причин зависимости от сладкого является недостаток хрома, который принимает активное участие в углеводном обмене, через инсулин регулируя уровень глюкозы в крови. К нехватке хрома приводит злоупотребление сахаром и рафинированными продуктами: чем больше сладкого, чем больше хрома выводится и, как по кругу, тем больше хочется съесть. Помимо тяги к сладкому симптомами дефицита хрома могут быть головокружения, сухость кожи, чувство голода, повышенная утомляемость, и усталость даже после ночного сна.

Что делать? Сдать анализ крови на количественное содержание хрома. На основании результатов и по рекомендации врача можно пропить лекарственные препараты или просто обогатить свой рацион. В этом поможет морская рыба, печень, креветки, индейка, цельнозерновые продукты, отруби. Я курсом пила пиколинат хрома, но этот препарат разрешен строго по рекомендации врача. Не советую принимать его бесконтрольно, с целью похудеть, так как переизбыток хрома, также, как и его недостаток, негативно влияет на организм. Результатом курса я осталась довольна, полностью от сладкого не отказалась, но теперь я употребляю его в пределах разумного.

И, кстати, сладкое тоже бывает полезным и низкокалорийным. Если вы "сладкозависимы", но собираетесь худеть или переходить на здоровое питание, предлагаю заранее запастись полезными сладостями, чтобы избежать соблазнов. Выбирайте: