Как бороться с зависимостью от сладкого

Для многих основной проблемой при похудении является невероятная тяга к сладкому. Одной из частых причин зависимости от сладкого является недостаток хрома, который принимает активное участие в углеводном обмене, через инсулин регулируя уровень глюкозы в крови. К нехватке хрома приводит злоупотребление сахаром и рафинированными продуктами: чем больше сладкого, чем больше хрома выводится и, как по кругу, тем больше хочется съесть. Помимо тяги к сладкому симптомами дефицита хрома могут быть головокружения, сухость кожи, чувство голода, повышенная утомляемость, и усталость даже после ночного сна.
Что
делать? Сдать анализ крови на количественное содержание хрома. На основании
результатов и по рекомендации врача можно пропить лекарственные препараты или
просто обогатить свой рацион. В этом поможет морская рыба, печень, креветки,
индейка, цельнозерновые продукты, отруби. Я курсом пила пиколинат хрома, но этот
препарат разрешен строго по рекомендации врача. Не советую принимать его бесконтрольно,
с целью похудеть, так как переизбыток хрома, также, как и его недостаток,
негативно влияет на организм. Результатом курса я осталась довольна, полностью
от сладкого не отказалась, но теперь я употребляю его в пределах разумного.
И,
кстати, сладкое тоже бывает полезным и низкокалорийным. Если вы "сладкозависимы",
но собираетесь худеть или переходить на здоровое питание, предлагаю заранее
запастись полезными сладостями, чтобы избежать соблазнов. Выбирайте:
- Низкокалорийные
фрукты и ягоды: малину, смородину, зеленые яблоки;
- Сухофрукты
(в небольших количествах): чем хуже и естественнее выглядят, тем лучше -
значит, не обработаны химикатами;
- Если
вы не доверяете покупным сухофруктам, тогда приобретите дегидратор. В нем можно
сушить фрукты самостоятельно при t до 40 C, сохраняя полезные вещества и энзимы. Я делаю такие
сухофрукты – они потрясающие!
- Из
Японии я всегда привожу много сладостей. Доверяю качеству этих продуктов.
Советую вам попробовать традиционные японские сладости моти (его традиционно
раздают на Новый Год) и вагаси – сладость из натуральных продуктов и
растительного желатина агар-агар. Жить
не могу без био-джемов, особенно низкокалорийных и с 0 % жира, без сахара и без
глютена в составе;
- На
рынке диетического и спортивного питания давно есть безуглеводное печенье и
вареная сгущенка, протеиновые эклеры и низкоуглеводные торты и пирожные без сахара,
муки и крахмала;
- В
домашнем приготовлении лучше использовать натуральные сахарозаменители на
основе стевии. Я очень люблю готовить ягодные желе; кстати, японцы их просто
обожают. Но балую себя ими
только до 12.00 дня. Это мое правило.