Международная мозаика

Наши лекции о международном положении разнообразием не отличаются. Одни и те же темы и фигуры проходят красными нитями через весь пейзаж годами. Дело обстоит как с нашей сборной по футболу – и тренер сменился, и состав новый, а результаты все старые. Так и с политической обстановкой – ушел экс-президент США Обама, пришел Трамп, а толку столько же, как при замене старшего Буша на младшего.

Пробегая галопом по Европам заметно, что всякие локальные очаги напряженности имеют связь между собой. Вот, скажем, в Саудовской Аравии, после визита американского лидера, немедля нарисовался новый наследный принц, который тут же стал угрожать России уничтожить ее контингент в Сирии буквально за три дня. А чешский генерал Павел, который в НАТО большая шишка, обвинил РФ в возрастании угрозы "по всем фронтам". И Никки Хейли вдобавок уличила скопом Россию, Иран и Сирию в возможном будущем применении химического оружия, независимо от того, кто именно его будет применять. Словом, окружили со всех сторон.

Даже вирус "Петя", что распространяется в киберпространстве Украины и России, и тот сваливают на пресловутых "русских хакеров". Так, пан Геращенко, советник министра внутренних дел "Незалежной", и утверждает. Дескать, все это коварная вылазка врага, даром что от вымогателей пострадала и "Роснефть". Впрочем, господина Геращенко можно понять – в привоенной стране все кажется подозрительным, а если у вас паранойя – это не значит, что за вами не наблюдают.

И погода тоже как будто бы включилась в глобальную "холодную войну". Так холодно в июне никогда не было, не считая конечно ледникового периода. То ли климатическое оружие все-таки создали, то ли глобальное потепление и есть результат применения такого оружия в виде загрязняющих воздух промышленных выбросов, но результат налицо – без теплой куртки этим летом на улицу лучше не соваться. Валят конечно и на таинственный китайский спутник, и на американскую продвинутую систему излучателей на Аляске, но тут как видно история подобно пресловутой "сланцевой нефти" – ее разрабатывают независимо от всяких санкций, но результат – снижение мировых цен на нефть – лучше даже, чем непосредственно санкции, все бьет по нашей экономике. И как будто бы никто не виноват, случайно так вышло. И парниковые газы тоже почему-то все нам отливаются.

А креативный Конгресс США решил вообще заморозить "Северный поток-2" и таким образом сделать американских поставщиков монополистами, подсадить Германию на заокеанский сжиженный газ, наказав всех западных инвесторов, пытатющихмя его строить. Тут даже немцы возмутились: Меркель и та заохала, но у Трампа новый союзник в Европе – симпатичный и молодой Макрон. Он уже успел прочитать Путину ряд нотаций и теперь единым фронтом с США собирается защищать сирийские "красные линии", через которые нельзя переступать. Конечно, месье есть что защищать – его немолодая, но любимая жена хоть и непохожа на топ-модель, но символизирует так ценимую ныне стабильность, за которую французы и голосовали.

На этом фоне у нас возрастают ожидания от предстоящей встречи Путина с Трампом на полях "Большой двадцатки". Тем более, что сам Дональд так и рвется встретиться, причем с соблюдением всех формальностей по дипломатическому протоколу, чтобы не подкопались потом. Однако администрация его удерживает. А он кричит, мол, все равно встречусь – держите меня семеро! Сам не знаю зачем, но встречусь. Россия – большая помеха грандиозным планам новой администрации. Поэтому Трамп надеется как-то уговорить нас ему не мешать. В таком вот аспекте.

Но иногда машина глобальной пропаганды дает сбой – даже продюсеры CNN признались сдуру, что все новости про пресловутый российский след выдумывали без всяких доказательств, ради рейтинга. Но в одном месте ослабнет – в другом укрепится, тут же камрад Макрон приписал к Украине княжну Анну Ярославну, хотя тогда, в далеком XI веке, и самой Малороссии никак не было. У Ярославны вообще теперь дело плохо и ей некогда рыдать – то Петя Порошенко, то Эммануэль, тащат ее к себе в лагерь. Занята ужасно. Дипломаты устраивают брифинги с историческим уклоном, учат разбираться что такое "Киевская Русь" и кто ее наследники теперь.

Лето может и холодное – а политика горячая, как вулкан на Камчатке. Никогда не затухает. Все время что-то новое рождается. Все беременны новыми политическими идеями. И вся эта сложная мозаика складывается в один не очень-то приятный узор, чуть ли не начала Апокалипсиса. Словом, поживем-увидим, в какую петлю совьется веревочка.