5 самых важных аспектов воспитания

Рождение ребенка, его воспитание – сложный и индивидуальный процесс. Существует множество правил и методик, которые помогают родителям вырастить достойного человека, но все ли они помогают? Подчас мы знаем, как надо поступать правильно, но все равно допускаем какие-то ошибки. Тем не менее, можно выделить несколько важных правил, о которых нужно помнить всегда.

Ребенок – это личность

Ребенок – это не просто маленький человек, о котором вы будете заботиться до старости лет. Нет, ребенок – это личность, которую необходимо уважать. Самый лучший и действенный способ воспитания – собственный пример, а не ежедневное внушение прописных истин. Выбросьте из головы идею контроля. Отношения нужно строить на взаимном доверие и уважении

Делайте все с любовью

Любовь – чувство врожденное. Даже если в какие-то моменты родители не способны проявить к ребенку внимание, подсознательно он должен чувствовать, что его любят безоговорочно. Другое дело – симпатия.

В какой-то степени, все дети эмпаты: они способны почувствовать, когда родители ими недовольны. Помните, что дети чувствуют даже то, что им не говорят. Поэтому объясняйте свои поступки ребенку, проговаривайте то, почему вы на него сердитесь, объясняйте, чем вы не довольны, но всегда начинайте с того, что любите своего ребенка, вам просто не нравится его поступок.

Проявляйте интерес к ребенку

Помимо доверия и уважения в отношениях должна быть искренняя заинтересованность – к ребенку нужно относится с вниманием. Ведь его никогда не бывает много. Часто в семьях, где родители заняты карьерой или банальным зарабатыванием денег, предоставленный сам себе ребенок совершает плохие поступки с одной целью, чтобы его заметили. В его понимании, если существует возможность влиять на своих родителей и привлечь их внимание, он ей обязательно воспользуется. Это заложено на уровне инстинктов: дети ощущают безопасность, когда с них смотрят родители. Поэтому больше уделяйте внимания вашим детям.

Плохое стоит игнорировать, хорошее – поощрять

На первый взгляд, многим это правило кажется простым и понятным. Если ребенок делает что-то интересное, например, поделку или рисунок, то его обязательно надо похвалить. Если ребенок что-то сломал, испортил, скажите: "Да, с кем не бывает!" и забудьте об этом. То же самое касается истерик в магазине: обычно родители идут на поводу, покупаются на уловки и покупают все, что угодно, лишь бы ребенок прекратил. Хотя, на самом деле, это пример плохого поведения, и его стоит игнорировать. Как только ребенок поймет, что на вас не действуют его уловки, он тут же прекратит плакать и сделает выводы на будущее.

Необходимы границы

Многие думают, что ставить границы детям – это плохо. Но это не так. Только ленивые люди думают, что ребенок сам сможет отличить плохое от хорошего. Необходимо изначально выстроить ряд ограничений и строго их придерживаться. Любовь к ребенку может быть безграничной, но мир, который его окружает, должен иметь четкую структуру – добро/зло, допустимо/недопустимо, плохо/хорошо. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы ребенок рос счастливым и уверенным в завтрашнем дне.