Почему страшно становиться родителями

Материнство – не только один из самых важных и радостных моментов в жизни любой женщины. Беременность не всегда протекает легко, бывают разного рода осложнения, бывает, нам кажется, что мы не готовы к тому, чтобы стать мамами. Но иногда случаются непредвиденные ситуации, которые вызывают у беременных женщин состояние от легкого психологического дискомфорта до стресса.

Для каждой женщины рождение ребенка – это долгожданное счастье: многие идут к нему годами, осознанно, а некоторые женщины узнают о своем будущем материнстве неожиданно для себя. По статистике 30% беременностей являются незапланированными. При этом, я не говорю о том, что незапланированная беременность не является желанной. Идеален, конечно, тот вариант, когда беременность является хорошо продуманной, и женщина заранее готовится к чуду рождения. Но в любом случае ожидание ребенка, подготовка к родам и рождение малыша для большинства связаны с некоторыми не только физическими, но психологическими трудностями.

Материнство заложено природой в каждой из нас, но физиологические процессы действительно бывают чреваты разного рода осложнениями, гормональными особенностями, нагрузками. Именно поэтому важна грамотная подготовка и к зачатию, и к родам, и к последующему материнству.

В каком возрасте лучше всего становиться мамой

Как психолог, раскрою вам один секрет: на самом деле, не существует какого-либо определенного возраста, когда можно решиться завести ребенка – все в первую очередь зависит от желания и готовности женщины. Есть женщины, которые стали прекрасными матерями в 18-летнем возрасте, а есть те, кто пришел к своему материнству вполне осознанно, сделав карьеру, решив для себя какие-то финансовые проблемы и поняв, что теперь может сосредоточиться на продолжении рода. Из тех и других получаются замечательные мамы.

Для того чтобы стать мамой важна общая мотивация, желание, понимание, что ребенок, которого вы приведете в этот мир, должен получить воспитание, образование, ему нужно будет уделять внимание, проявлять ежеминутное терпение и заботу. Говоря языком психолога: у женщины должны быть сформированы, так называемая, адекватная модель родительства и материнская компетентность.

О вашей готовности к материнству свидетельствуют:

Желание и возможность на какое-то время отказаться от карьеры. К сожалению, вам придется достаточно много времени (особенное первые годы жизни малыша) посвятить ему. Если вы работаете – придется брать отпуск, поэтому взвесьте ваши силы и, если вы готовы к этому – дерзайте.

Если вы заранее планируете беременность, задумайтесь о вашем образе жизни. Долой вредные привычки, обязательно посетите врача, сдайте анализы: многие заболевания, о которых вы даже и понятия, возможно, не имеете, могут оказать негативное влияние на вашу последующую беременность и даже рождение ребенка.





Вы должны быть готовы, что с беременностью ваша жизнь изменится. Я говорю не только о вкусовых пристрастиях, что очень часто случается с женщинами в этот период, но и о том, что вы должны будете посещать регулярно женскую консультацию, чтобы врач был уверен, что беременность протекает нормально.

Изменится не только ваш образ жизни, но и ваша внешность – помните об этом и не переживайте попусту: в любом случае, лишние килограммы после родов обязательно уйдут, для этого достаточно будет посидеть какое-то время на диете и позаниматься спортом: просто ставьте себе цели, и следуйте им.

Конечно, для подготовки к будущей беременности важен ваш настрой, ваше желание пройти по этому сложному пути и получить в конце ваше личное маленькое счастье из рук медицинского персонала.

Почему бывает страшно

Страхи могут быть разными: начиная с того, что женщине страшно перед грядущими родами, заканчивая обеспокоенностью будущим своего малыша – это одно из проявлений материнского инстинкта. Гормональный фон сказывается также не в лучшую сторону: плаксивость, повышенная восприимчивость, раздражительность также влияют на психосоматическое состояние женщины. Бывает, что из-за кого-то пустяка будущая мама расстраивается так, что ей кажется, что ее жизнь не сложится, что с ребенком может случиться что-то недоброе.

На самом деле, здесь важно понимать, с какими бы трудностями вы не столкнулись в период беременности, старайтесь думать в первую очередь о вашем малыше. Любые переживания могут негативно сказаться на его дальнейшем развитии. Женщинам следует учиться спокойно реагировать на любые ситуации, стараться держать себя в руках. Рядом с вами в период беременности должен быть тот, кто поможет пережить сложности: муж, родители, друзья – помните, что эти люди всегда вас поддержат, поделятся с вами советами, да и просто выслушают.

Если вы боитесь родов, выберете клинику заранее, познакомьтесь с врачом, научитесь ему доверять. И не забывайте, все страхи и боль уйдут, как только у вас на руках очутиться ваш малыш, тот ради кого, вы и идете на все возможные страдания.

Советы будущим папам





Пусть вам не покажется странным, но и мужчинам также необходимо готовиться заранее к отцовству. Но здесь важную роль играет именно женщина – не стоит все взваливать на себя, пусть ваш мужчина с первых дней беременности будет включен в процесс: ходите вместе к врачу, особенно на обследования и УЗИ, читайте вместе литературу для будущих родителей, решайте вопросы, как будет выглядеть комната вашего крохи, выбирайте вместе одежду, кроватку, коляску для него – в общем, делайте все вместе. Никогда не отстраняйтесь – рождение ребенка не ваша личная проблема, а ваша общая радость. Вы – родители. Неплохим решением для многих пар являются партнерские роды: подумайте вместе и над этим.

Однако учтите, не у всех мужчин процесс осознания отцовства происходит сразу, многие понимают, что они стали папами только после рождения ребенка или даже когда он немного подрос. Это реальность, поэтому не стоит зацикливаться, просто и после рождения ребенка старайтесь вовлекать мужа во все дела – оставляйте почаще с малышом, пускай "привыкают" друг к другу.

Существует еще одна проблема, которой мне хотелось бы коснуться, как врачу-психологу: часто после родов женщины так заняты новорожденным, что, по вполне понятным причинам, у них не хватает времени на мужа – именно в этом кроятся многие последующие семейные проблемы. Мой совет молодым мамам: все-таки находить время для того, чтобы ваши отношения не охладевали. В древности главная задача женщины была поддерживать огонь в пещере и ждать своего мужчину, так и сегодня поддерживать огонь в отношениях ваша прерогатива, никогда не забывайте об этом.

Когда мама одна





К сожалению, подобных ситуаций в наше время становится все больше и больше. Не буду останавливаться на причинах, скажу лишь, что женщины действительно становятся более самостоятельными, успешными, и в большинстве случаев делают вполне осознанный выбор в сторону своего будущего материнства. Это поистине сильные женщины.

Однако при этом, психологических проблем, страхов и переживаний у сильных женщин не только не меньше, на самом деле, их намного больше. Ведь им самим придется планировать весь будущий уклад жизни в финансовом плане до того момента, когда они снова смогут вернуться на работу, решать многие вопросы, связанные с рождением, воспитанием ребенка. Здесь я могу лишь посоветовать, никогда не отказываться от помощи близких, и всегда иметь тех, на кого можно рассчитывать в любую минуту на случай посидеть с малышом, если вам надо срочно отлучиться. Важна и просто поддержка друзей, родных.

В заключении хочу сказать вам, что беременность должна стать для вас самым счастливым временем, ведь это время ожидания ребенка. И с большой долей вероятности, как оно пройдет, зависит, в первую очередь, от вас самой: посещайте регулярно врача, проходите необходимые обследования, сдавайте анализы, чтобы у вас была уверенность в том, что в плане здоровья с вами и вашим ребенком все в порядке. Заранее выбирайте больницу, где будете рожать. Обязательно ходите на занятия для беременных, где можно пройти подготовку к родам, научиться дыхательной гимнастике. Поверьте, мне, как маме двоих детей, это очень полезные занятия: они помогают вам настроиться на нужный лад, побороть ненужные страхи и даже узнать, как правильно менять подгузники и пеленать малыша.

Старайтесь не сильно расстраиваться из-за каких-то жизненных неурядиц: отношений, проблем на работе, поддерживайте в себе уверенность в завтрашнем дне, ищите поводы для хорошего настроения, по возможности балуйте себя даже мелочами, отдыхайте и проводите больше времени с близкими и друзьями. Хорошие эмоции – это то, что вам сейчас необходимо в первую очередь. Учитесь с первых дней своей беременности планировать свое время – это вам обязательно пригодится, когда вы станете мамой. Читайте полезные книги – сейчас много литературы, рассказывающей о том, как правильно подготовиться к родам, как воспитывать малышей с первых дней жизни. Если у вас вдруг возникли какие-то проблемы, депрессивное состояние, вы чувствуете, что находитесь в замкнутом круге негативных эмоций, не затягивайте. Мой совет, обратитесь к профессиональному психологу, он поможет вам "вернуть" вашу голову на место и объяснит, что для вас в данный момент жизни самое важное – ваше здоровье и здоровье вашего малыша.