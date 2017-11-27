Евро уверенно метит в область годовых максимумов

Единая валюта в пятницу продолжала восстановление, основанного на сильных макроэкономических данных региона, а рост экономических ожиданий является хорошим сигналом для динамики ближайших месяцев.

Также единой валюте помогло снижение угрозы перевыборов в Германии. Меркель пересмотрела свою позицию, не желая идти на повторные выборы, что несколько снизило градус неопределённости в отношении политического будущего крупнейшей экономики региона.

Пара EUR/USD в конце прошлой недели вернулась в область выше 1.1920, и остаётся у этой отметки в начале торгов в понедельник. К минимумам месяца пара прибавила более 3%, обозначив окончание коррекции, длившейся с сентября по ноябрь.

Сильные данные из Европы на контрасте со всё более осторожным тоном чиновников ФРС в отношении монетарной политики вернули паре повышательный импульс, и способны в ближайшие дни отправить её на тест максимумов года около 1.2090.

Эти же факторы порождают оптимистичные настроения в отношении спроса на рисковые активы. В результате, S&P 500 в пятницу установил новый рекорд. Индексы в Европе тоже прибавляли в пятницу, хотя внушительное укрепление евро ранее в этом месяце отбрасывали индексы от пиковых уровней. Brent поднялась до 63.40, что всего на 1 доллар (1.6%) ниже максимумов более чем за два года, достигнутых в начале ноября.

Общий тренд на отступление доллара, преобладавший основную часть года, вернулся в игру после пары месяцев коррекционной активности. История подсказывает, что в фазе ускорения глобального роста американская валюта имеет тенденцию к ослаблению как раз за счёт исторической мягкости политики ФРС. Судя по всему, мало что изменилось в общем настрое главного мирового ЦБ, поэтому отступление американской валюты может продолжаться, пока мы получаем хорошие новости по мировой экономике.

Российская валюта использовала ситуацию как смогла. Пара USD/RUB потеряла 8 копеек, опустившись до 58.37, при этом EUR/RUB поднялась на 38 копеек до 69.62. Рублю, по крайней мере, к доллару удалось развить повышательный тренд. За счёт динамики евро пока можно наблюдать возвращение осторожного подхода к перспективам российской валюты вдали от областей сопротивления в USD/RUB (около 60.50) и EUR/RUB (выше 71). Такая осторожность не отменяет перспектив поход к 57 за доллар и 67.50 за евро, но делает движение не столь однонаправленным, как это было на прошлой неделе.