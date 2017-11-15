Три секрета хорошего секса

С давних времен человечество пытается сделать три вещи: изобрести средство для вечной жизни, превратить какую-нибудь ерунду в золото, и найти секрет хорошего секса. Начать предлагаю с последнего – оно самое приятное. Тем более, что такие секреты уже обнаружены. Строго говоря, их целых три.

Физическая совместимость. Она объясняет, почему парнишка из вашего зала, движимый непонятным импульсом, подходит знакомиться к какой-нибудь тете Любе. А она, в свою очередь, забывает про семью, детей, и вишневый пирог, который пекла для школьной ярмарки. И оба через час оказывают на скомканных влажных простынях в какой-то дешевой сауне. Потом они оба решат, что это был солнечный удар. Она объясняет, почему так сладко лежать с этой девочкой рядом, и испытывать наслаждение от одного ее запаха. Пусть только будет, пусть лежит рядом, дышит, пахнет – и ничего не надо больше. И домашний ослик вмиг становится с ней рядом диким мустангом.

Это как раз тот случай, когда двоим не надо прикладывать никаких усилий. Поток сексуальной энергии подхватывает их, как мощный ураган, и несет прямиком к вершинам наслаждения. И все бы хорошо, если бы это ощущение длилось вечно. Но оно живет максимум 3-4 года, а все остальное – лишь его бледная тень.

Психологическая совместимость. Это больше про понимание и доверие. И может возникнуть не с каждым. Не каждому можно поведать о том, какие демоны танцуют в глубине твоей души. Не каждый согласится их выпустить на волю. Но если уж такое произошло…

Человек, который позволяет нам осуществлять потаенные сексуальные фантазии – поднимает секс совсем на другой уровень. Количество, качество и яркость оргазмов становятся совсем иными, это уже не секс, а настоящий драматический театр, праздник души и тела. Это эмоции на месяц вперед, это встряска от серых будней. Жаль только, что и полная психологическая совместимость встречается редко.

Иногда люди понимают, что не подходят друг другу ни по одному другому параметру. Он отпускает ее без ревности, она его – без слез и обвинений. Он прекрасно знает, что еще много лет обречен видеть во время секса именно ее лицо. Она, в свою очередь, чувствует тоже самое.

Собственные усилия. Если первые два параметра скорее относятся к случайным факторам, и прогнозировать их появление в жизни достаточно сложно, то третий зависит только от нас самих.

Помните слова песни: "Свобода это то, что у меня внутри"? Так вот, сексуальность – это тоже то, что у нас внутри. Это не возраст, не состояние кожи, не процент жира. Это готовность получить удовольствие и приложить для этого усилия. Причем, это и женщин касается. Понять, что партнер не волшебник, не телепат, который должен пытаться угадать твои желания. И не резиновая кукла для сброса напряжения. А твой сообщник по удовольствиям. И только ваши совместные усилия ведут к достижению цели.

А раз совместные – то, значит, работать надо и надо собой. Над своим сексуальным образованием, чувствительностью и чувственностью. Иначе вся прелесть уйдет через три – четыре года, и никогда не вернется. А разводиться и жениться по 7 раз за жизнь только звездам Голливуда разрешается.