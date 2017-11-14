Старые любовники всегда бесят молодых

Верите ли вы в любовь между людьми с большой разницей в возрасте? Не 10-15 лет, а 30, 40, 50 лет?

Я верю. А вот верю ли в благополучие таких мезальянсов? Увы, нет. Это очень редкое исключение, обычно только подчеркивающее печальное правило: люди, имеющие разные биологические задачи, – расстаются.

Я сейчас не лезу под одеяло к гражданам любого возраста. Секс – совсем другая тема. В сексе возможно все, что происходит добровольно между дееспособными людьми. Пусть зрелые дамы учат юных любовников плохому, пусть седеющие "перцы" кувыркаются со студентками, пусть две бабушки сливаются в экстазе – это, черт возьми, не мое дело. Секс между разными поколениями бывает просто сказочный.

Но мы же говорим о любви. И не просто о нескольких месяцах треша и угара, а о любви на всю жизнь. О том, чтобы быть вместе в богатстве и бедности, болезни и здравии, и пока смерть не разлучит нас. И с этим, увы, у разновозрастных пар часто бывают проблемы.

Проблема номер один проистекает из разных биологических задач того или иного возраста. Задачей молодой женщины, безусловно, является размножение. Хотим мы этого или не хотим, но большая часть дам репродуктивного возраста – не чайлдфри. Это женщины, которые хотят, осознанно или нет, родить ребенка. Впрочем, я могу это и о молодых мужчинах сказать. Их тоже поджимает биологическая целесообразность, как бы они не хорохорились. Так что с этой точки зрения, если у кого-то из партнеров еще нет детей, то биологическая программа будет давать о себе знать. И проблему надо будет решать. Пугачева, надо отдать ей должное, нашла выход из ситуации. Но много ли людей смогут сделать что-то подобное?

Одной из главных задач молодости является поиск себя и новые впечатления. Старость предпочитает стабильность. Молодость страдает от избытка энергии – старость практически "обесточена". Молодость хочет привлекать к себе внимание, перебирая варианты, а старость желает думать о вечном, и вектор ее устремлен туда, где жизнь образует границу со смертью.

Практически невозможно в рамках одного пространства сделать счастливыми молодого и старого партнера одновременно. Ребенка и старика можно – их задачи близки. А вот бабушки и подростки – это вечное противостояние. Они всегда друг друга бесят.

Прекрасно стареть вместе. Но прекрасно ли наблюдать, как стареет кто-то, в то время, когда тебе срочно надо в роддом? И прекрасно ли самому быть тем ограничителем, который мешает партнеру вдохнуть полноту жизни? Я не верю в это.

Я не знаю, как бы я поступила, если бы такая любовь коснулась меня. Но сейчас кажется, что если ты старше и мудрее, то ты не имеешь права принимать любовь в жертву. Честно говоря, и ее обмен на материальные блага кажется убогим цирком.

Полюбил – помоги любимому так, как можешь. Сделай его путь легче. Дай совет по диссертации. Накорми борщом и выслушай. Посвяти ему стихи или песни. Без требований отдачи, просто так. Этот платонический вариант поздней любви кажется мне пусть и сложным, и не взаимным, но самым красивым из всех возможных. В нем нет клизм, непроизвольно выпущенных газов и старческого брюзжания. В нем есть какая-то неповторимая красота поздней осени и нет пошлости. Это красиво.