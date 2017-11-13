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Mercedes-Maybach: в поисках совершенства

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Название Maybach ведет свою историю аж с 1907 года, когда, покинув компанию Daimler-Motoren-Gesellschaft, прародителя сегодняшнего Мерседеса, Вильгельм Майбах занялся проектированием двигателей для дирижаблей. Долго ли, коротко ли, но сегодня имя Maybach вернулось в семью Mercedes-Benz, и символизирует суббренд для тех, кому не хватает роскоши "обычного" S-класса.
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По сравнению с тем самым обычным S-классом, Mercedes-Maybach может похвастаться дополнительными 200 мм длины, роскошным внутренним оснащением, трансляцией голоса водителя в задние динамики и кучей прочих мелочей, незаменимых для человека, который может себе позволить потратить десять (!!!) миллионов на автомобиль.

Фото: Родион Газманов

Посмотрим, что получилось засунуть в комплектацию этой машины за 10 миллионов.

Mercedes-Maybach S450 4matic
Цена, руб 10 974 609,15
Цена в минимальной конфигурации, руб 8 280 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2 966 / 367
Привод полный
Разгон 0-100, сек 5,9
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 9,7/12,7
Снаряженная масса, кг 2295
Длина/ширина/высота, мм 5462/1899/1498
Объем багажника, л 500

Впрочем, в отличие от Майбахов эпохи двухтысячных, этот от S-класса внешне отличается не так сильно. Вся атрибутика говорит о том, что это в первую очередь Мерседес. Логотип из трех букв “М” здесь появляется только дважды, на боковых стойках, а надпись – на порожках и пару раз в салоне.

Фото: Родион Газманов

Тачка и правда роскошная. И это ощущается во всем: в облике, внутренней отделке, техническом оснащении и поведении на дороге. Впрочем, обо всем по порядку. Экстерьер консервативен, но лишь до определенной степени. Присмотревшись, мы видим, что массивность решетки радиатора, крупные стойки между окнами и общая тяжеловесность нижней части машины, соседствуют с аэродинамичными округлостями силуэта, современными фарами, подчеркнутыми стильным воздухозаборником. А на солнце строгий черный цвет вдруг начинает отливать благородным блестящим коричневым. Правда красиво?

Фото: Родион Газманов

А какой он внутри… Роскошь, роскошь и еще раз роскошь. Если мне и S-класс всегда импонировал в плане внутренней отделки, то здесь был уже почти перебор.

Фото: Родион Газманов

Находясь среди всей этой кожи, дерева и небольшого количества алюминия понимаешь, что жизнь состоялась (даже когда тебе через два дня придется эту машину отдавать обратно в пресс-парк). И плавно вкручиваясь в повороты, рассекая ленивые утренние потоки на трассах, нет-нет, да улучшишь момент, чтобы погладить руль рукой. Потому что Maybach приятен даже тактильно.

Фото: Родион Газманов

Разгоняться этот автомобиль может на удивление резво – меньше чем за шесть секунд до сотни! С учетом длины в пять с половиной метров и весом почти две с половиной тонны, это очень крутой результат. Но на скорость я этот автомобиль испытывал лишь единожды за весь тест-драйв. В конце концов, на такой машине нужно ездить солидно, без спешки. И пусть весь мир подождет!

Фото: Родион Газманов

А мир не только ждет, но и уступает дорогу, разбегаясь в стороны. Годом раньше в моем хит-параде уважаемых на дороге машин уверенно лидировал Chevrolet Tahoe, который не подрезали ни разу за весь срок тест-драйва. Ну в конце концов, кто в здравом уме ляжет под колеса огромного черного четырехколесного шестилитрового мастодонта? Правильно, никто.

Фото: Родион Газманов

Так вот, Mercedes-Maybach умудрился этот показатель переплюнуть. Как, спросите вы? Да очень просто. Вальяжно путешествуя по трассе в левом ряду на скорости около восьмидесяти, я вдруг обнаружил, что за мной едет X5 с затонированными наглухо стеклами и не решается обогнать. Респект на дороге, йо!

Фото: Родион Газманов

Пневматическая подвеска с необычайно плавным ходом, сдвоенный экран приборной панели, удачно собранное интуитивное управление – все это делает каждую поездку приятным и почти романтическим переживанием. И ты не можешь себе представить места лучше, чем за рулем Mercedes-Maybach. Пока не окажешься на заднем сиденье этой же машины.

Фото: Родион Газманов

Признаюсь, сюда я попал абсолютно случайно, когда мне потребовались услуги трезвого водителя. Знаете, у меня теперь есть стимул зарабатывать деньги. Потому, что сидя в пассажирском кресле здесь, чувствуешь себя центром вселенной как минимум. Разве не видно?

Фото: Родион Газманов

Массажные кресла, подставка под ноги, управление освещением, мультимедийные экраны – это даже не десять процентов всех замечательных вещей, без которых я прекрасно обходился до того, как попался в эту ловушку неги и роскоши. Не говоря уже о холодильнике с местом для бутылки шампанского.

Фото: Родион Газманов

“А что делает гитара в салоне Майбаха?”, – спросите вы меня? “Лежит”, гордо отвечу я. “Но почему?”, – уточнит пытливый читатель. Не занудствуй, о, уважаемый читатель. Все очень просто (вы готовы?). Гитара не влезла в багажник. Вот так. При всех этих холодильниках сабвуферах и прочих роскошных моментах ребята из Штутгарта забыли о самом главном, тем самым больно ранив меня в самую глубину сложноорганизованной музыкантской души. Не влезла. Гитара. В багажник!

Фото: Родион Газманов

Для управления функциями ублажения пассажира сзади присутствует пульт дистанционного управления. На этой фотографии я включаю гитаре массаж. 

Фото: Родион Газманов

И пока гитара получает заслуженный отдых, обмолвлюсь парой слов о акустической системе в этой машине. Фирма Burmester неоднократно удостаивалась дифирамб в свой адрес от вашего покорного, и здесь исключений не будет. Звук великолепно сбалансирован и отлично отстроен. 26 динамиков, 28 каналов на усилителе и полтора киловатта кристально чистого прозрачного звука. Вот что такое Burmester Hi-End. Впрочем, это один из тех случаев, когда система говорит за себя о себе сама. 

Высочастотные динамики (они же “пищалки”) ввинчиваются в дверь в тот момент, когда акустическая система отключена, и эффектно появляются, когда вы включаете воспроизведение своей любимой композиции. И надо сказать, что звучит все настолько здорово, что я тут же заново переслушал свой плейлист. Ну, на сколько времени хватило.

Фото: Родион Газманов

Кстати, лучшим вариантом настроек эквалайзера я посчитал вариант “Live”, который иногда может быть немного едок в верхних частотах, но зато здорово оживляет большинство композиций. 3D звуком как обычно увлекаться я не стал.

Статью пора заканчивать, а мне еще столько хочется всего сказать. Ощущение статусности в этой машине зашкаливает за отметку 10+ на моей пятибальной шкале. Да, да. Я знаю, что все материальное мимолетно и тленно. Я в курсе, что на пути совершенствования духа, ценности иного типа представляют собой препятствие. И я также знаю, что каждый раз, когда кто-то об этом вещает широким массам, некий упитанный тип в салоне Maybach вытирает слезы умиления толстой пачкой иностранной валюты.

Фото: Родион Газманов

В общем, в начале двухтысячных не добившись широких продаж в качестве самостоятельного бренда, сегодня Maybach нацелился на четко определенную нишу в качестве суббренда Mercedes. Желаю шутгардцам успеха, потому что храню в себе надежду еще с ними посотрудничать.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

13 ноября 2017, 13:06

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