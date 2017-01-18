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Почему жизнь двоечников складывается лучше отличников

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Почему дети становятся двоечниками, стоит ли переживать родителям, если их чадо плохо учиться? И правда ли то, что троечники в дальнейшем оказывается более успешным и достигает больших высот в жизни?
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Уровень развития ребенка, его IQ, не может быть измерен с помощью оценок, поэтому относиться с трепетом к "двойкам" родителям точно не стоит. Сам малыш, конечно, должен стремиться получать оценки выше и понимать, что вся суть в полученных знаниях, а не в том, чтобы это красиво выглядело на бумаге.

Как правило, успеваемость падает по причине плохого поведения, когда ребенок не усидчив, постоянно на что-то отвлекается или ему абсолютно не интересен предмет, та или иная дисциплина. Имеет значение и контакт с учителем, иногда отношения преподавателя и ученика не складываются. Это вопрос больше к наставникам, ибо именно они должны находить индивидуальный подход к каждому ученику.

Совсем не обращать внимания на успеваемость своего ребенка вряд ли разумно, в конце концов, задача любого родителя с детства приучать детей к дисциплине, а выполнение домашних заданий и подготовка к экзаменам требуют как раз этого. Но паниковать и бить тревогу после каждой двойки, которую сын или дочь принесли из школы, не нужно. Лучше объяснить, что в интересах самого ребенка хорошо учиться, что от этого зависит его успех в будущем. Если с юных лет проповедовать идею того, что двоечники по жизни успешнее отличников, то можно в принципе не водить ребенка в школу.

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro

Быстрота реакции и понимание того, что человеку нужно от жизни зависит от того, какие оценки он получал в школе скорее это связано с характером, с натурой, с темпераментом, с умением ориентироваться в пространстве и в предлагаемых обстоятельствах. Разные люди в разном возрасте приходят к пониманию того, что им нужно. С подачи родителей, можно определиться, что ты хочешь быть, например, юристом, но, поступив в университет и отучившись один курс, понять, что это не твое, что ты не получаешь никакого удовольствия от обучения и не видишь для себя перспективы. Как раз те, кто хорошо учится в школе, к моменту выпускного класса, более-менее четко понимают, что у них получается, какие способности есть и в каком направлении можно двигаться дальше. Если же мы говорим о том, что в школе у ребенка были двойки по химии и физике, а поступил он в итоге на журфак, и значит, эти оценки никак не повлияли на его будущее.

Еще одна причина успеха двоечников в том, что они быстрее получают опыт, так как вынуждены сразу начать работать, и в результате спрос на них выше, чем на отличников-теоретиков. Спрос на хороших специалистов есть всегда. Но работодатель смотрит не столько в диплом, сколько на опыт кандидата, это имеет гораздо более важное значение, поэтому, можно неважно учиться в школе, как говорится "скакать с двоек на тройки", но обладать упорством, высокой работоспособностью и получить хороший опыт, а вместе с ним и квалификацию, на которую будет спрос.

Причина успеха двоечников в том, что они быстрее получают опыт, так как вынуждены сразу начать работать, и в результате спрос на них выше, чем на отличников-теоретиков.

На предприятии, производстве или в компании, нужны и теоретики, и практики, нужны идейные вдохновители, креаторы и исполнители, "рабочие пчелы". Каждый новый сотрудник, приходя на новое место, попадает в равные условия, будь он хоть бывшим двоечником или отличником с золотой медалью. Дальше все зависит от способности влиться в коллектив, коммуникабельности, умения взаимодействовать с коллегами и выстраивать отношения с начальством. Вряд ли кому-то будет интересно, как вы учились в школе. Руководителю важно, что вы умеете и на что способны. Коллегам больше интересны ваши человеческие качества.

Но коммуникативные способности человека в последнюю очередь связаны с его оценками в школе. И потом, все зависит от того, каким именно он был двоечником или отличником. Если это двоечник-изгой, с которым никто не хотел общаться, и в том числе поэтому он прогуливал уроки, провоцируя негативное отношения учителя, а вместе с ним и своих одноклассников, то в коллективе такой человек будет, скорее всего, вести себя закрыто, недружелюбно. Если же это был, эдакий антигерой, "плохой парень", любимец девочек и сердцеед, который получал двойки просто потому, что "забивал" на уроки (обычно такое начинается в переходном возрасте, в старших классах), но при этом пользовался авторитетом и симпатией у других учеников, то ему будет проще интегрироваться в новый коллектив и наладить связь с окружающими.

Проблемы с успеваемостью компенсируют тем, что знают как наслаждаться жизнью. А наслаждаться жизнью может любой: и круглый отличник и безнадежный двоечник, вопрос в том, что для каждого, наслаждение жизнью представляет что-то свое. Отличник привыкает получать удовольствие от высоких оценок и больше других зависит от похвалы, поощрения, комплиментов. Тот же, кто плохо учился, может вовсе не обращать внимания на мнение окружающих, не замечать проблемы и проще относиться к неурядицам. Но, опять же, это зависит от характера человека, от его возраста, от обстоятельств, от условий, в которых он живет, из всего этого и формируется отношение к жизни. Легкомыслие, ветреность, поверхностность во взглядах, безответственность – если для кого-то все это означает умение наслаждаться жизнью, то да, могу принять такую позицию, но лично мне она не близка.

Человек, который учился на одни пятерки, по определению не ищет легких путей, ведь высокие оценки не даются просто так, а значит, ему присущи усердие, трудолюбие, высокая работоспособность. Двоечникам, напротив, не свойственно перетруждаться, наоборот, они привыкли идти по пути наименьшего сопротивления. И иногда это действительно работает, не даром говорят "умный в гору не пойдет, умный гору обойдет". Некоторым людям свойственно ставить перед собой сложные задачи и возводить препятствия, чтобы потом их преодолевать. Все зависит от ситуации. Ведь иногда действительно не нужно усложнять, не создавать проблему на пустом месте, а решить ее.

Ну, а главное – мечтать! Ведь именно они движут нами, заставляют стремиться вперед, добиваться желаемого. Будучи уже зрелыми людьми, мы продолжаем мечтать, строить планы, а иногда и воздушные замки. В этом нет ничего плохого. Важно ставить перед собой выполнимые задачи, мечтать о реальном и достижимом, о том, что может получиться, если приложить максимум усилий. Есть люди, которые уверены, что мечты сбываются просто потому, что они искренне и неистово чего-то желают. Да, и такое возможно, но на это могут уйти годы, если не десятилетия. Разумнее будет четко сформулировать для себя самого, чего хочется добиться и что для этого требуется, тем самым вы в разы повышаете вероятность исполнения мечты.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Если ребенок мечтает стать художником и посвящает себя этому, ему все равно какие у него оценки по математике и по другим предметам, если у него есть цель и мечта, это гораздо важнее, чем просто учиться на "отлично". Ведь что такое отличник? Это человек с репутацией всезнайки, у него "отлично" по всем предметам. Но в действительности не бывает людей, которые знают все.

Вся наша жизнь – это борьба. За место под солнцем, за ресурсы, за свои права. На протяжении всей жизни человеку приходится бороться и выживать. Не стоит заблуждаться, что борются только те, кто живет в бедности и лишен возможностей, которые есть у обеспеченных людей. У богатых людей тоже есть проблемы и им подчас требуется больше сил, чтобы выиграть в борьбе – за власть, деньги, карьеру.

Мы, родители, хотим в детях видеть то, кем не стали сами и нам кажется, что очень важно учиться на одни пятерки, что ребенок должен одинаково хорошо говорить на английском, иметь математические способности и писать без ошибок. Так может лучше выбрать одно направление и идти по этому пути?

18 января 2017, 16:13

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