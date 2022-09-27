В Волгограде машина перевернулась в тройном ДТП

В Волгограде столкнулись три машины. Известно, что одна из них перевернулась.
Renault Logan не справился с управлением и въехал в LADA Vesta, передает телеканал "360". Последняя столкнулась с "Газелью". Пассажир первого автомобиля получил травмы.
В Волгограде столкнулись три машины. Известно, что одна из них перевернулась.
Renault Logan не справился с управлением и въехал в LADA Vesta, передает телеканал "360". Последняя столкнулась с "Газелью". Пассажир первого автомобиля получил травмы.
Иск удовлетворен частично
Нужно учитывать риски
Новый образ жизни звезды
Пытается удержать