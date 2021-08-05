На юге Москвы водитель иномарки сбил ребенка

На юге российской столицы произошел инцидент, связанный с безопасностью детей. По информации прессы, на мальчика школьного возраста совершил наезд водитель иномарки.
ДТП случилось во дворе жилого дома, сообщает "Радио 1". Пострадавшего госпитализировали.
Популярные темы форума
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Мама нарушает личное пространтство
завидую своей сестре
Эгрегор существует
Создаем собственный эгрегор