В России усложнят получение водительских прав – подробности

Получение водительских прав усложнят. Каких врачей придется проходить россиянам, Вы узнаете из материала "Дни.ру".

С 1 января 2022 года россиян начнут проверять на хронический алкоголизм, а также наличие запрещенных веществ в крови. Нововведение раскритиковали в медицинских учреждениях. По мнению специалистов, это не только усложнит получение водительских прав, но и приведет к удорожанию осмотра.

Согласно законопроекту, если психиатр-нарколог выявит у пациента признаки злоупотребления спиртными напитками или психоактивными веществами, то он должен отправить его на дополнительные анализы. Под ними подразумеваются лабораторные исследования мочи и крови.

Как напоминает издание Autonews, получить водительские права не могут люди, страдающие от эпилепсии, шизофрении, слепоте глаз, расстройстве личности. Полный список заболеваний, при которых запрещено управлять транспортным средством, можно найти на сайте правительства.

Россиян призвали не связываться с организациями, которые предлагают пройти услуги дистанционно. Сотрудники таких компаний заверяют, что самостоятельно делают запросы, состоит ли человек на наркологическом учете. Как правило, справки таких организаций являются поддельными.

Ранее в Министерстве внутренних дел России предложили снизить минимальный возраст для управления автомобилем с 18 до 17 лет. В ведомстве напомнили, что получение водительских прав возможно с 17 лет, но сесть за руль официально человеку разрешено только через год, когда все навыки могут быть утрачены.