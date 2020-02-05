Cadillac придет в Россию с дизельным двигателем

В Лос-Анджелесе состоялась официальная премьера пятого поколения Cadillac Escalade. В обновленной версии фары автомобиля сделаны горизонтальными, но дневные ходовые огни остались вертикальными. Покупателям предлагаются две комплектации – Sport и Platinum.



Сбоку новый Cadillac Escalade очень похож на Chevrolet Tahoe. Но есть и отличия. Так, задние фонари Cadillac расположились по всей высоте кузова, а колеса прямо на конвейере ставятся 22-дюймовые. Покупатель может выбрать из двух комплектаций: Sport и Platinum. У первого варианта меньше хрома в отделке.



К услугам водителя - шикарный 38-дюймовый дисплей, отвечающий за мультимедийную систему и приборную панель. Качество изображения стало еще лучше, ведь плотность пикселей нового дисплея в два раза больше, чем у мониторов 4К.

У дисплея три секции. Размер центральной – 14,2 дюйма, она показывает показания приборов. На левой секции размером 7,2 дюйма размещены настройки автомобиля, а на правой (16,9 дюйма) – развлекательный функционал. Позаботились и о комфорте задних пассажиров: к их услугам 12,6-дюймовые дисплеи.

На дисплее отображаются показания навигации, но теперь в формате дополненной реальности: живое видео сопровождается инструкциями, а по разным сторонам машины распределяются голосовые подсказки. К примеру, указание интеллектуальной системы о повороте налево прозвучит в левой стороне автомобиля.

Все в порядке и со звуком: за него отвечает известный производитель аудиотехники AKG. Базовая комплектация включает 19 динамиков, за доплату ценители качественного звука могут довести их количество до 36.

Обновленный Escalade получил более просторный интерьер, отделанный мягкой кожей.Покупателям доступна отделка салона в восьми цветовых комбинациях. Среди них новый – оттенок бежевого цвета со вставками из ткани ручной работы. На выбор покупателей – две кузовные версии: стандартная и ESV, удлиненная на 40 сантиметров.

Стандартный бензиновый двигатель V8 мощностью 426 л.с. и объемом 6,2 литра дополнен трехлитровым турбодизелем с мощностью 277 л.с. А благодаря пневмоэлементам в подвеске автомобиль может автоматически менять клиренс и поддерживать положение кузова в зависимости от режима движения.

Еще одна "фишка" нового Cadillac - интеллектуальный круиз-контроль. Он позволит держать руки водителя на руле. Пока функция доступна для североамериканского рынка – США и Канады, отмечает автомобильный портал "5 колесо".

Планируется, что обновленный Escalade клиенты начнут получать в ближайшие месяцы. О сроках поставок в Россию пока неизвестно. Остается надеяться, что на отечественный рынок новинка от General Motors попадет как можно скорее.

Очевидно, что появление модели с дизельным двигателем привлечет к линейке Cadillac новых потенциальных покупателей и поможет General Motors нарастить продажи известного внедорожника.