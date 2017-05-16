Cadillac XT-5: кроссовер с мужским характером

Кроссовер – модное нынче слово, обычно обозначающее следующее: автомобиль не способен ездить быстро, и вряд ли поможет преодолеть бездорожье. Но это интернет-фольклор. Мне же необычайно интересно, попадает ли Cadillac XT-5 под данное определение.

Автомобиль, сразу скажу, получился очень симпатичным, а угловатая форма придает ему брутальности. Посмотрим насколько мужские у этой "тачки" характеристики.

Cadillac XT-5 Цена, руб 3 690 000 Цена в минимальной конфигурации, руб 2 890 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 3649 / 314 V6 Привод подкл. полный Разгон 0-100, сек 7,0 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 10/12,8 Снаряженная масса, кг 1931 Длина/ширина/высота, мм 4815/1903/1698 Объем багажника, л 849 Дорожный просвет, мм 200

Аттракцион неслыханной щедрости! Впервые реальный объем двигателя больше, чем указано в рекламе: 3649 кубических сантиметров при указанных 3,6 литрах! Все возможные комплектации оборудованы одним и тем же двигателем. Это отчасти объясняет относительно небольшую разницу в цене между базовым и топовым вариантами.

Разгон вполне внушает уважение: семь секунд для кроссовера – замечательный результат. Разогнать до “сотни” без малого две тонны (а с пассажирами и более) – задача, с которой отлично справляется азартный атмосферный движок. Без полного привода колеса пробуксовывают при старте, поэтому в начале каждой поездки первое, что я делал – включал полный привод. Выбранный режим вождения, к сожалению, машиной не запоминается.

Посмотрим, что у нас тут в салоне. Классика: кожаные сиденья, замшевая отделка торпедо и потолка (почему-то салон сразу хочется называть плюшевым). Деревянные вставки не кажутся чужеродными, и на редкость прекрасно вписываются в оформление салона.

Сидеть здесь очень удобно. И кресла мягкие, рулится отлично, и видно хорошо, что немаловажно. Очень поднимает настроение панорамная крыша.

Очень любопытной находкой стало зеркало заднего вида. Такого я еще не видел: вместо зеркала тут размещен экран, считывающий информацию с дополнительной камеры. В этом есть как плюсы, так и минусы.

Конечно, водителю не приходится просить задних пассажиров пригнуть головы, пока ты пытаешься припарковаться или выяснить, не нужно ли кому уступить левую полосу. И мертвая зона отсутствует как таковая, ибо угол у камеры широкий, и она с легкостью перекрывает поле зрения в боковых зеркалах. Минус в том, что это очень непривычно, и сбивает ощущение габаритов автомобиля. Впрочем, через неделю я привык, и когда пришлось снова поменять машину, меня ждала еще одна неделя привыкания, уже к традиционному зеркалу.

Интерфейс здесь выглядит очень современно, хотя и не так как в CTS или Escalade, где вся приборная панель выполнена в виде экрана. Спидометр и тахометр здесь выполнены в классическом виде, а вот между ними – уже экран.

Центральный экран бортового компьютера сенсорный. Рекомендую мыть руки каждый раз перед посадкой в машину, или хотя бы носить с собой тряпку, так как пачкается экран “на раз”.

Регулятор громкости под экраном тоже сенсорный. Это очень красиво, но не совсем удобно, так как сенсор не всегда считывает движение пальца, а когда считывает – не всегда равномерно, и можно случайно прибавить громкость до максимума, а потом ходить как контуженный солдат, на вопросы окружающих отвечая неизменным “А???!!”.

Кстати, звучит машинка хорошо. Акустика здесь от Bose, и звучит она мягко и успокаивающе. Настолько мягко, впрочем, что пришлось немного прибавить верхние частоты. Так и оставим.

Система 3D-звука помогает настроить “точку сборки” звучания по центру, на задних сиденьях или сконцентрировать на водителе. Будучи эгоистом, я выбрал последний вариант. Но на самом деле, все эти 3D-обработки только вредят хорошему звуку, если композиция изначально не рассчитывалась на объемный звук. Лучше старого доброго стерео в музыке еще ничего не придумано.

Как машина едет? А она не едет. Она ТАЩИТ. И тащит эта машина так, что хочется позвать маму. Или папу. Или кого-нибудь еще, потому что руль поворачивается здесь с трудом, особенно на хорошей скорости. Такие настройки, видимо, для того, чтобы не дать водителю забыть о том, что машина-то хоть и мощная, но тяжелая. И этой мощью нужно правильно управлять.

Я привык к тому, что все производители автомобилей премиум-класса стараются сделать так, чтобы водителю было максимально удобно, но сюрприз почему-то оказался приятным. Я даже знаю почему: мне редко попадаются машины с характером, и это – тот самый случай.





При резких стартах иногда странно срабатывает коробка передач, и машина из-за этого дергается. Это наверно последний минус, который я нашел как водитель. Все остальное – на отлично. Машина тяжелая, подвеска мягкая, и по любому дорожному покрытию, которое можно найти в городе, Cadillac XT-5 идет плавно и уверенно.



Кстати, хочу еще отметить нормальную рукоятку переключения передач, заменившую огромный рычаг под рулем, который можно встретиться в CTS и Escalade. Хотя задняя передача тут включается очень нестандартно.





А, вот еще один момент. Предупреждающий сигнал парктроника, также как и датчика мертвой зоны, здесь заменен вибрацией сиденья водителя. Причем довольно сильной. “Задницей чую, что кто-то здесь едет” – это как раз цитата про эту систему. А так как срабатывает это устройство сильно и неожиданно, то шанс куда-то въехать не уменьшается, а повышается. К счастью, я нашел как заменить эту опцию аудиосигналом (на других моделях у меня это не получилось).

В сухом остатке у нас отличный кроссовер премиум-класса. Передовые технологии и роскошный салон в наличии. А еще по результатам опроса в моих соцсетях, 87% аудитории считают эту машину мужской. И, знаете, с учетом внешнего вида, норова и стиля управления, я с этой точкой зрения абсолютно согласен. Не знаю, купил бы я себе такую машину, но поклонникам марки я ее однозначно рекомендую. Ибо сделан автомобиль в лучших традициях.

Ах, да! И гитара разместилась прекрасно.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru