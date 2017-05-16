Cadillac XT-5: кроссовер с мужским характером
Автомобиль, сразу скажу, получился очень симпатичным, а угловатая форма придает ему брутальности. Посмотрим насколько мужские у этой "тачки" характеристики.
|Cadillac XT-5
|Цена, руб
|3 690 000
|Цена в минимальной конфигурации, руб
|2 890 000
|Двигатель (объем/мощность, л.с.)
|3649 / 314 V6
|Привод
|подкл. полный
|Разгон 0-100, сек
|7,0
|Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
|10/12,8
|Снаряженная масса, кг
|1931
|Длина/ширина/высота, мм
|4815/1903/1698
|Объем багажника, л
|849
|Дорожный просвет, мм
|200
Аттракцион неслыханной щедрости! Впервые реальный объем двигателя больше, чем указано в рекламе: 3649 кубических сантиметров при указанных 3,6 литрах! Все возможные комплектации оборудованы одним и тем же двигателем. Это отчасти объясняет относительно небольшую разницу в цене между базовым и топовым вариантами.
Разгон вполне внушает уважение: семь секунд для кроссовера – замечательный результат. Разогнать до “сотни” без малого две тонны (а с пассажирами и более) – задача, с которой отлично справляется азартный атмосферный движок. Без полного привода колеса пробуксовывают при старте, поэтому в начале каждой поездки первое, что я делал – включал полный привод. Выбранный режим вождения, к сожалению, машиной не запоминается.
Посмотрим, что у нас тут в салоне. Классика: кожаные сиденья, замшевая отделка торпедо и потолка (почему-то салон сразу хочется называть плюшевым). Деревянные вставки не кажутся чужеродными, и на редкость прекрасно вписываются в оформление салона.
Сидеть здесь очень удобно. И кресла мягкие, рулится отлично, и видно хорошо, что немаловажно. Очень поднимает настроение панорамная крыша.
Очень любопытной находкой стало зеркало заднего вида. Такого я еще не видел: вместо зеркала тут размещен экран, считывающий информацию с дополнительной камеры. В этом есть как плюсы, так и минусы.
Конечно, водителю не приходится просить задних пассажиров пригнуть головы, пока ты пытаешься припарковаться или выяснить, не нужно ли кому уступить левую полосу. И мертвая зона отсутствует как таковая, ибо угол у камеры широкий, и она с легкостью перекрывает поле зрения в боковых зеркалах. Минус в том, что это очень непривычно, и сбивает ощущение габаритов автомобиля. Впрочем, через неделю я привык, и когда пришлось снова поменять машину, меня ждала еще одна неделя привыкания, уже к традиционному зеркалу.
Интерфейс здесь выглядит очень современно, хотя и не так как в CTS или Escalade, где вся приборная панель выполнена в виде экрана. Спидометр и тахометр здесь выполнены в классическом виде, а вот между ними – уже экран.
Центральный экран бортового компьютера сенсорный. Рекомендую мыть руки каждый раз перед посадкой в машину, или хотя бы носить с собой тряпку, так как пачкается экран “на раз”.
Регулятор громкости под экраном тоже сенсорный. Это очень красиво, но не совсем удобно, так как сенсор не всегда считывает движение пальца, а когда считывает – не всегда равномерно, и можно случайно прибавить громкость до максимума, а потом ходить как контуженный солдат, на вопросы окружающих отвечая неизменным “А???!!”.
Кстати, звучит машинка хорошо. Акустика здесь от Bose, и звучит она мягко и успокаивающе. Настолько мягко, впрочем, что пришлось немного прибавить верхние частоты. Так и оставим.
Система 3D-звука помогает настроить “точку сборки” звучания по центру, на задних сиденьях или сконцентрировать на водителе. Будучи эгоистом, я выбрал последний вариант. Но на самом деле, все эти 3D-обработки только вредят хорошему звуку, если композиция изначально не рассчитывалась на объемный звук. Лучше старого доброго стерео в музыке еще ничего не придумано.
Как машина едет? А она не едет. Она ТАЩИТ. И тащит эта машина так, что хочется позвать маму. Или папу. Или кого-нибудь еще, потому что руль поворачивается здесь с трудом, особенно на хорошей скорости. Такие настройки, видимо, для того, чтобы не дать водителю забыть о том, что машина-то хоть и мощная, но тяжелая. И этой мощью нужно правильно управлять.
Я привык к тому, что все производители автомобилей премиум-класса стараются сделать так, чтобы водителю было максимально удобно, но сюрприз почему-то оказался приятным. Я даже знаю почему: мне редко попадаются машины с характером, и это – тот самый случай.
При резких стартах иногда
странно срабатывает коробка передач, и машина из-за этого дергается. Это
наверно последний минус, который я нашел как водитель. Все остальное – на отлично.
Машина тяжелая, подвеска мягкая, и по любому дорожному покрытию, которое можно
найти в городе, Cadillac XT-5 идет плавно и уверенно.
Кстати, хочу еще отметить нормальную рукоятку переключения передач, заменившую огромный рычаг под рулем, который можно встретиться в CTS и Escalade. Хотя задняя передача тут включается очень нестандартно.
А, вот еще один момент. Предупреждающий сигнал парктроника, также как и датчика мертвой зоны, здесь заменен вибрацией сиденья водителя. Причем довольно сильной. “Задницей чую, что кто-то здесь едет” – это как раз цитата про эту систему. А так как срабатывает это устройство сильно и неожиданно, то шанс куда-то въехать не уменьшается, а повышается. К счастью, я нашел как заменить эту опцию аудиосигналом (на других моделях у меня это не получилось).
В сухом остатке у нас отличный кроссовер премиум-класса. Передовые технологии и роскошный салон в наличии. А еще по результатам опроса в моих соцсетях, 87% аудитории считают эту машину мужской. И, знаете, с учетом внешнего вида, норова и стиля управления, я с этой точкой зрения абсолютно согласен. Не знаю, купил бы я себе такую машину, но поклонникам марки я ее однозначно рекомендую. Ибо сделан автомобиль в лучших традициях.
Ах, да! И гитара разместилась прекрасно.
Обзор подготовлен специально для портала dni.ru
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