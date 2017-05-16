Cadillac XT-5: кроссовер с мужским характером

Все авторы

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении" (видео)
партнеры
Вторник 16 мая
Лента новостей
17:29
Володин пригласил коллег из Швейцарии посетить Сирию
17:25
Севастопольцы поддерживают главу города Дмитрия Овсянникова
17:23
Голая модель прикрылась изолентой на публике (фото)
17:21
Убийца из МИД крутил роман со своей жертвой
17:16
В центре Москвы откопали кладбище
16:55
Под завалами после взрыва дома в Волгограде могут оставаться люди
16:40
Порошенко сделал странное обещание во "ВКонтакте"
16:36
Мару Багдасарян подкосила новая болезнь
16:32
Молодая жена не дает развода Сергею Звереву
16:32
На северо-западе Москвы мужчина выпал из окна
16:08
Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде
16:00
Получивший отказ грабитель покончил с собой в Сбербанке
15:30
Очевидцы рассказали о взрыве дома в Волгограде
15:30
Пригожин грязно выругался из-за Максаковой
15:18
В Британии опубликовали паническое предсказание о Третьей мировой
15:11
Ведущая Татьяна Арно изменила внешность
15:05
Шнуров ответил матом Алисе Вокс
15:00
Ученые обнаружили планету из "пенопласта"
14:50
В России стартовали продажи Nokia 3310
14:45
Беременной Кудрявцевой экстренно вызвали врачей
14:44
Подросток умер после трех напитков с кофеином
14:35
Бывший муж отбирает дочь у больной Даны Борисовой
14:30
Ученые нашли самое грязное место на планете
14:29
Актер из "Джентльменов удачи" умер от рака
14:29
Семейное фото Тарасова вызвало ажиотаж
14:26
Кушанашвили беспокоится о Прилучном из-за Волочковой
14:07
Михалкову обвинили в жадности и обмане
13:59
При взрыве в жилом доме в Волгограде погибли люди
13:48
Захарова высмеяла "самый главный секрет" Трампа
13:42
В Волгограде после взрыва обрушился подъезд многоэтажки
13:39
Что связывает Бузову с продюсером "Дома-2"
13:36
Самые богатые режиссеры России
13:36
Супруги Кличко продают свой американский особняк
13:28
На Москву надвигается пятидневная магнитная буря
13:15
Порошенко испугался мертвого российского политика
13:14
Собянин пожаловался на свою работу
13:04
"Русских пьяниц" назвали вымирающим видом
12:56
Животных под звонкий смех сгрузили из самосвала как мусор
12:49
На юго-западе Москвы женщине выстрелили в голову
12:46
Эдиту Пьеху обманул молодой альфонс
12:26
Как заставить мозг работать на полную мощность
12:19
Любовь Толкалина: Да! Я вышла замуж
12:17
Польские школьницы избили 14-летнюю украинку (видео)
12:16
В Москве автоледи на Mercedes разбила забор (видео)
12:05
В России научились прогнозировать наступление инфаркта
12:03
Берлускони публично унизил пожилую жену Макрона
12:00
Самоубийство Брэда Питта взбудоражило Сеть
11:57
Россиян попросили остерегаться вспышки гепатита в Европе
11:37
Сыну экс-президента Киргизии дали третий пожизненный срок
11:35
Апексимова: Дочь загрызли из-за меня
11:32
Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
11:32
Дождь парализовал московские дороги
11:23
Найдена связь между спермой и агрессией
11:23
Сотни детей стали участниками необычного парада
11:19
На Украине запретили "ВКонтакте" и "Одноклассники"
11:15
У Гоши Куценко случилось кровоизлияние
11:14
Янукович загнал лгуна Порошенко в угол
11:07
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
11:03
Москвичам добавили хороших "Китайских новостей"
10:50
В Москве мужчина выжил после падения с 11-го этажа
10:41
Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами
10:36
У десятков тысяч россиян серьезные проблемы с пенсией
10:33
Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме
10:32
Какие парки Москвы благоустроят в ближайшее время
10:26
Британка загадочно умерла после ссоры с бойфрендом
10:04
Какие катастрофы ждут человечество
09:54
Москвичей предупредили о шторме
09:46
Дмитрий Маликов: Дочь не отключит аппарат искусственного дыхания
09:45
В центре Москвы найдены скелеты и гробы
09:24
Порно делает мужчин неудачниками в постели
09:15
Москву зальют дожди
09:07
Беременность изуродовала Марину Анисину
09:07
В России ожидается дефицит лекарств
08:56
В парке на востоке Москвы найдены человеческие останки
08:40
Киев пытается выдавить Москву из важных переговоров
08:32
Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко
08:31
Трампу влетело за болтливость на встрече с Лавровым
08:26
Порошенко заявил о новой войне с Россией
07:46
В кафе на севере Москвы открыли огонь по посетителям
23:52
Анжелика Варум серьезно оплошала с зятем
23:11
Любовница Тарасова повторяет ошибки Бузовой
21:57
На северо-западе Москвы два человека попали под поезд
21:54
На популярных курортах выросла угроза теракта
21:26
Киев запугивает украинцев мистической атакой из Крыма
21:12
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
21:10
В Москве похитили сбитого иномаркой ребенка
20:41
Порошенко напомнили о придающей ускорение кроссовке
20:36
Фестиваль "Российская студенческая весна" стартовал в Туле
20:27
Шоколадные шары Трампа вызвали бурю в Сети
20:25
Сын вице-президента "Лукойла" оправдался за скандальное видео
20:20
Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа
20:06
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
20:00
В России создадут единую базу всех граждан
19:04
Как распознать у ребенка склонность к суициду
19:03
Русские любимчики Канн
19:03
Стали известны первые результаты голосования по сносу пятиэтажек
19:00
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
18:47
У сына вице-президента "Лукойла" отнимают Gelandewagen
18:33
5 главных мифов об эпиляции
18:29
В Карелии официант воровал у пьяных клиентов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин огорошил известием о Максаковой
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
Беременность изуродовала Марину Анисину
Полиция удалила Навального с митинга по просьбе организаторов
Блоги

Cadillac XT-5: кроссовер с мужским характером

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Кроссовер – модное нынче слово, обычно обозначающее следующее: автомобиль не способен ездить быстро, и вряд ли поможет преодолеть бездорожье. Но это интернет-фольклор. Мне же необычайно интересно, попадает ли Cadillac XT-5 под данное определение.
прочитано 106 раз

Автомобиль, сразу скажу, получился очень симпатичным, а угловатая форма придает ему брутальности. Посмотрим насколько мужские у этой "тачки" характеристики.

Cadillac XT-5
Цена, руб 3 690 000
Цена в минимальной конфигурации, руб 2 890 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 3649 / 314 V6
Привод подкл. полный
Разгон 0-100, сек 7,0
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 10/12,8
Снаряженная масса, кг 1931
Длина/ширина/высота, мм 4815/1903/1698
Объем багажника, л 849
Дорожный просвет, мм 200

Аттракцион неслыханной щедрости! Впервые реальный объем двигателя больше, чем указано в рекламе: 3649 кубических сантиметров при указанных 3,6 литрах! Все возможные комплектации оборудованы одним и тем же двигателем. Это отчасти объясняет относительно небольшую разницу в цене между базовым и топовым вариантами.

Фото: Родион Газманов

Разгон вполне внушает уважение: семь секунд для кроссовера – замечательный результат. Разогнать до “сотни” без малого две тонны (а с пассажирами и более) – задача, с которой отлично справляется азартный атмосферный движок. Без полного привода колеса пробуксовывают при старте, поэтому в начале каждой поездки первое, что я делал – включал полный привод. Выбранный режим вождения, к сожалению, машиной не запоминается.

Фото: Родион Газманов

Посмотрим, что у нас тут в салоне. Классика: кожаные сиденья, замшевая отделка торпедо и потолка (почему-то салон сразу хочется называть плюшевым). Деревянные вставки не кажутся чужеродными, и на редкость прекрасно вписываются в оформление салона.

Фото: Родион Газманов

Сидеть здесь очень удобно. И кресла мягкие, рулится отлично, и видно хорошо, что немаловажно. Очень поднимает настроение панорамная крыша.

Фото: Родион Газманов

Очень любопытной находкой стало зеркало заднего вида. Такого я еще не видел: вместо зеркала тут размещен экран, считывающий информацию с дополнительной камеры. В этом есть как плюсы, так и минусы.

Фото: Родион Газманов

Конечно, водителю не приходится просить задних пассажиров пригнуть головы, пока ты пытаешься припарковаться или выяснить, не нужно ли кому уступить левую полосу. И мертвая зона отсутствует как таковая, ибо угол у камеры широкий, и она с легкостью перекрывает поле зрения в боковых зеркалах. Минус в том, что это очень непривычно, и сбивает ощущение габаритов автомобиля. Впрочем, через неделю я привык, и когда пришлось снова поменять машину, меня ждала еще одна неделя привыкания, уже к традиционному зеркалу.

Фото: Родион Газманов

Интерфейс здесь выглядит очень современно, хотя и не так как в CTS или Escalade, где вся приборная панель выполнена в виде экрана. Спидометр и тахометр здесь выполнены в классическом виде, а вот между ними – уже экран.

Фото: Родион Газманов

Центральный экран бортового компьютера сенсорный. Рекомендую мыть руки каждый раз перед посадкой в машину, или хотя бы носить с собой тряпку, так как пачкается экран “на раз”.

Фото: Родион Газманов

Регулятор громкости под экраном тоже сенсорный. Это очень красиво, но не совсем удобно, так как сенсор не всегда считывает движение пальца, а когда считывает – не всегда равномерно, и можно случайно прибавить громкость до максимума, а потом ходить как контуженный солдат, на вопросы окружающих отвечая неизменным “А???!!”.

Фото: Родион Газманов

Кстати, звучит машинка хорошо. Акустика здесь от Bose, и звучит она мягко и успокаивающе. Настолько мягко, впрочем, что пришлось немного прибавить верхние частоты. Так и оставим.

Фото: Родион Газманов

Система 3D-звука помогает настроить “точку сборки” звучания по центру, на задних сиденьях или сконцентрировать на водителе. Будучи эгоистом, я выбрал последний вариант. Но на самом деле, все эти 3D-обработки только вредят хорошему звуку, если композиция изначально не рассчитывалась на объемный звук. Лучше старого доброго стерео в музыке еще ничего не придумано.

Фото: Родион Газманов

Как машина едет? А она не едет. Она ТАЩИТ. И тащит эта машина так, что хочется позвать маму. Или папу. Или кого-нибудь еще, потому что руль поворачивается здесь с трудом, особенно на хорошей скорости. Такие настройки, видимо, для того, чтобы не дать водителю забыть о том, что машина-то хоть и мощная, но тяжелая. И этой мощью нужно правильно управлять.

Я привык к тому, что все производители автомобилей премиум-класса стараются сделать так, чтобы водителю было максимально удобно, но сюрприз почему-то оказался приятным. Я даже знаю почему: мне редко попадаются машины с характером, и это – тот самый случай.

Фото: Родион Газманов 

При резких стартах иногда странно срабатывает коробка передач, и машина из-за этого дергается. Это наверно последний минус, который я нашел как водитель. Все остальное – на отлично. Машина тяжелая, подвеска мягкая, и по любому дорожному покрытию, которое можно найти в городе, Cadillac XT-5 идет плавно и уверенно.

Кстати, хочу еще отметить нормальную рукоятку переключения передач, заменившую огромный рычаг под рулем, который можно встретиться в CTS и Escalade. Хотя задняя передача тут включается очень нестандартно.

Фото: Родион Газманов 

А, вот еще один момент. Предупреждающий сигнал парктроника, также как и датчика мертвой зоны, здесь заменен вибрацией сиденья водителя. Причем довольно сильной. “Задницей чую, что кто-то здесь едет” – это как раз цитата про эту систему. А так как срабатывает это устройство сильно и неожиданно, то шанс куда-то въехать не уменьшается, а повышается. К счастью, я нашел как заменить эту опцию аудиосигналом (на других моделях у меня это не получилось).

Фото: Родион Газманов

В сухом остатке у нас отличный кроссовер премиум-класса. Передовые технологии и роскошный салон в наличии. А еще по результатам опроса в моих соцсетях, 87% аудитории считают эту машину мужской. И, знаете, с учетом внешнего вида, норова и стиля управления, я с этой точкой зрения абсолютно согласен. Не знаю, купил бы я себе такую машину, но поклонникам марки я ее однозначно рекомендую. Ибо сделан автомобиль в лучших традициях.

Ах, да! И гитара разместилась прекрасно. 

Фото: Родион Газманов

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

16 мая 2017, 17:07

комментарии

Политика

Захарова высмеяла "самый главный секрет" Трампа
Порошенко испугался мертвого российского политика
Собянин пожаловался на свою работу
Берлускони публично унизил пожилую жену Макрона

Шоу-бизнес

Фадеев вдрызг разругался с Эрнстом
Молодая жена не дает развода Сергею Звереву
Безработная Вовк оказалась на улице
Пригожин грязно выругался из-за Максаковой

Проишествия

Польские школьницы избили 14-летнюю украинку (видео)
У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
Охрана Яроша подстрелила таксиста за отказ говорить "Героям слава!"

Lifestyle

Самые богатые режиссеры России
Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
Русские любимчики Канн
Шоу-бизнес

В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе

Скорбящий Рустам Солнцев рассказал о трагедии
Шоу-бизнес

Беременность изуродовала Марину Анисину

Прославленная фигуристка сильно изменилась
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов: Дочь не отключит аппарат искусственного дыхания

Певец и музыкант дал откровенное интервью
Политика

Берлускони публично унизил пожилую жену Макрона

Политик высмеял французского лидера и его зрелую супругу

Гороскоп

Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Астрологический прогноз с 15 по 21 мая
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все

Фоторепортажи

Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде
Сотни детей стали участниками необычного парада
Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко
Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Спорт

Известный хоккеист признался в неприязни к России
Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча

Регионы

При взрыве в жилом доме в Волгограде погибли люди
Животных под звонкий смех сгрузили из самосвала как мусор
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
Волжанин умер после одинокого дня рождения
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru