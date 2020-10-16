Авария с участием спорткара в Петербурге попала на видео

Днем 16 октября на Ждановской набережной в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием внедорожника и спорткара марки Porsch, передает Пятый канал. Аварию сняли установленные поблизости камеры наружного наблюдения.
На записи видно, как автомобили останавливаются перед пешеходным переходом, по которому проезжую часть пересекают люди с детской коляской. Однако Porsch не тормозит вместе со всеми, а влетает во внедорожник, после чего оказывается на встречной полосе.
Все обстоятельства этой аварии устанавливаются. Данных о пострадавших в этом ДТП пока не поступало.
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