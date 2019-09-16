Шесть человек пострадали: на западе Москвы столкнулись три автобуса

В понедельник, 16 сентября, на западе Москвы столкнулись три автобуса. Авария произошла на Можайском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек. Движение транспорта на месте происшествия ограничено по одной полосе. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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