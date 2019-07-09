Есть пострадавшие: автобус с туристами врезался в КамАЗ

На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии пострадали семь человек.
Виновником ДТП считается водитель автобуса, который не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика. Все пострадавшие отказались от госпитализации. Пассажиры продолжили следование по маршруту на другом автобусе, пишет URA.ru.
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