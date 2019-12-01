Есть жертвы: в Забайкалье автобус с пассажирами упал в реку

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае произошла страшная авария. Рейсовый автобус Kia Grandbird, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста в реку Куенга.
По предварительным данным, в результате аварии погибли 15 человек. Более десяти человек пострадали. На месте работают правоохранители и экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщает "Интерфакс".
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