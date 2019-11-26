Московских автомобилистов предупредили об опасности гололедицы

Автомобилистов Москвы предупредили об опасности гололедицы. Водителям следует быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности.
По данным телеграм-канала "Говорит Москва", во второй половине недели возможно колебание температуры из-за циклона. В ГИБДД просят водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также резко не перестраиваться.
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