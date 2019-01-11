Страшная авария с жертвами произошла под Омском

Во второй половине дня 11 января на 46-м километре трассы Oмск – Pусская Поляна столкнулись Ford и ВАЗ-21104, погиб один человек. Об этом сообщает портал gorod55.ru.

Жертвой столкновения, как уточняется, стал 64-летний водитель "Жигулей". Он скончался до приезда скорой. Кроме того, в ДТП пострадал пассажир иномарки – его госпитализировали с травмами.