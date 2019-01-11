В аварии с микроавтобусом в Башкирии пострадала школьница

Вечером 10 января на пятом километре трассы Красная Башкирия – Покровка в Абзелиловском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись микроавтобус Ford Transit и автомобиль Daewoo Matiz, передает портал ToDay News Ufa. В результате пострадал 38-летний водитель легковушки и его 11-летняя дочь. По предварительным данным, в ДТП виноват 52-летний водитель Ford, не предоставивший преимущества другим участникам движения при левом повороте.
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