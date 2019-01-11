В Якутии под лед провалились два бензовоза

Недалеко от населенного пункта Мегино-Алдан Томпонского района в Якутии два груженных дизельным топливом бензовоза провалились под лед, передает RT. Автомобили съехали с дороги для несанкционированной переправы через реку Алдан. Водители смогли самостоятельно выбраться из грузовиков.
На место прибыла оперативная группа. Топливо перекачали в другие бензовозы. Ведутся работы по извлечению автомобилей.
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