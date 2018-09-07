В Башкирии иномарка насмерть сбила пешехода

В Башкирии на 101 километре автотрассы Уфа-Янаул произошло ДТП с участием иномарки и пешехода. Мужчина, попавший под колеса машины, погиб.

48-летний житель республики на иномарке ехал со стороны Уфы в направлении города Бирска. При совершении обгона он совершил наезд на ночного пешехода. Полученные травмы оказались смертельными, передает ToDay News Ufa.