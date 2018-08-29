Ребенок получил смертельную травму во время поездки на болотоходе отца

В поле поселка Медякино Серовского района Свердловской области во время резкого поворота перевернулся самодельный болотоход, в котором находились 32-летний мужчина и его 11-летний сын, передает портал tagilcity.ru. Машина завалилась на бок, зажав ребенка под собой. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мозга, а также тупую травму живота. Спустя час пострадавший скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что мужчина в момент ДТП был трезв. Его водительский стаж составляет 16 лет, за которые мужчина получил всего два штрафа за нарушения правил дорожного движения.