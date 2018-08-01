ДТП со Смоловым в Краснодаре попало на видео
Момент ДТП зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. В ролике видно, как автомобиль, похожий на машину Федора Смолова, на большой скорости внезапно оказывается в зоне видимости, передает Пятый канал. В какой-то момент авто совершает обгон и выезжает на встречку, по которой едет микроавтобус. Водитель попытался притормозить, но иномарка врезалась в дорожное ограждение.
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