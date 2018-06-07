Под Ростовом сгорел пассажирский автобус

На 955-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области сгорел пассажирский автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Небуг, передает newsnn.ru. Огонь возник в моторном отсеке. В этот момент в салоне находился 41 человек. Все они успели покинуть автобус. Водитель вызвал спасателей, однако транспортное средство сгорело.
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