Под Ростовом сгорел пассажирский автобус

На 955-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области сгорел пассажирский автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Небуг, передает newsnn.ru. Огонь возник в моторном отсеке. В этот момент в салоне находился 41 человек. Все они успели покинуть автобус. Водитель вызвал спасателей, однако транспортное средство сгорело.