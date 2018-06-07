Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на Украине

На участке дороги Львов – Ивано-Франковск столкнулись рейсовый автобус "Богдан" с 20 пассажирами и грузовой автомобиль ЗИЛ-130, пишет "Газета.ru". Грузовик от удара перевернулся, а автобус съехал в кювет.
Медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим. В областной клинической больнице Ивано-Франковска скончалась одна из раненых.
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