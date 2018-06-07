Прыткий лось устроил аварию в Петербурге

Камера видеорегистратора одного из автомобилистов сняла, как выбежавший на окружную дорогу в Санкт-Петербурге лось спровоцировал аварию, передает Пятый канал. Один из водителей резко затормозил, чтобы не покалечить не в меру прыткого обитателя леса, а вот ехавшая следом машина остановиться не успела. Лось же, перебежав дорогу, с места ДТП скрылся.