В жутком ДТП на западе Москвы людей зажало в машинах

На Кутузовском проспекте в столице столкнулись два автомобиля. После ДТП одна из машин въехала в мачту городского освещения, передает РЕН ТВ.
По словам очевидцев, пострадали семь человек, некоторых из них зажало в автомобилях. Однако в пресс-службе ГИБДД по Москве, сообщили только о двух пострадавших.
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