В Крыму семь человек погибли в страшной аварии

В Крыму на трассе Симферополь – Керчь случилось массовое ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками.
В результате происшествия погибли семь человек, среди них – несколько детей и подросток. Водитель одного из грузовиков был госпитализирован. На месте случившегося работают экстренные службы региона, передает местное издание "Крыминформ".
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