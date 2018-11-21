В Уфе автолюбительница насмерть сбила пенсионерку

В Уфе местная жительница допустила наезд на пенсионерку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 86-летняя жительница столицы Башкирии была доставлена в больницу, где позже скончалась.
По факту смертельного ДТП проводится расследование. Стоит отметить, что за сутки сотрудниками Госавтоинспекции в Уфе было выявлено более 2100 нарушений ПДД, передает ToDay News Ufa.
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