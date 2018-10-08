В Нижнем Новгороде на машину рухнул столб

На улице Маршала Голованова в Приокском районе Нижнего Новгорода на припаркованный автомобиль Toyota Camry упал столб, передает портал newsnn.ru. В момент происшествия людей в машине не было. Никто не пострадал. Очевидцы сняли последствия падения столба на фото. На кадре видно, что позади легковушки также повалено дерево. Некоторые предположили, что именно оно упало первым и, зацепив провода, утянуло за собой столб.